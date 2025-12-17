Baja inmediata a elementos sorprendidos en delitos contra paisanos en carreteras de Coahuila, reitera Fiscal

Piedras Negras
/ 17 diciembre 2025
    Baja inmediata a elementos sorprendidos en delitos contra paisanos en carreteras de Coahuila, reitera Fiscal
    Existen quejas sobre el actuar de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. FOTO: ESPECIAL

Autoridades estatales advierten sanciones inmediatas a policías que cometan delitos contra paisanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Fiscal General del Estado (FGE) de Coahuila, Federico Fernández Montañez, advirtió que cualquier elemento de seguridad que sea sorprendido cometiendo delitos en contra de paisanos durante el actual periodo de retorno será dado de baja de manera inmediata.

La declaración se dio tras cuestionamientos sobre las quejas difundidas respecto al actuar de corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila.

De acuerdo con los señalamientos, algunos connacionales han denunciado que, además de cumplir con los pagos correspondientes en la aduana y en ciertos casos con autoridades estatales, son abordados nuevamente al salir del Puente Internacional II, en Piedras Negras.

“Existe un control interno en las policías. Primero debemos determinar los hechos específicos que se denuncian”, mencionó.

“No niego que puedan presentarse incidencias, pero es necesario precisar cada caso en particular. Nosotros también hemos observado algunas publicaciones”, añadió Fernández Montañez.

El Fiscal explicó que en primer lugar se debe identificar la corporación involucrada; en segundo, verificar los hechos denunciados; y en tercero, aplicar la baja inmediata a cualquier elemento sorprendido en actos indebidos.

El funcionario estatal puso a disposición el número 844 675 9809 para recibir reportes de este tipo.

