FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, afirmó que cualquier elemento que sea sorprendido intentando extorsionar a paisanos en tramos carreteros será retirado del cargo sin posibilidad de continuar en funciones.

“Baja automática y se abre un proceso administrativo”, dijo al detallar el operativo de seguridad desplegado en el estado. Recalcó que, aunque no se han registrado casos recientes, existe un protocolo abierto para recibir quejas en la línea 844 675 9809.

Recordó que más de 10 mil efectivos de distintas corporaciones operan en todo el territorio durante el periodo vacacional, sin descansos y bajo supervisión constante. Mencionó que el despliegue incluye zonas urbanas, brechas y caminos rurales, así como patrullajes aéreos.

“Estamos supervisando momento a momento”, dijo, tras informar que un nuevo mando de la Marina se integró a la estrategia sin modificar la coordinación existente con el Estado.

El operativo carretero —en el que participan Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR, Policía Estatal y municipales— trabaja con filtros coordinados a través de la Mesa Estatal de Seguridad, dijo.

El fiscal agregó que Coahuila es paso frecuente de paisanos y visitantes, por lo que se mantiene vigilancia permanente. “Queremos que se sientan libres al transitar por aquí”.

Además de la vigilancia a corporaciones, se mantienen acciones para prevenir fraudes cometidos por personas provenientes de otros estados, particularmente contra adultos mayores en cajeros automáticos o durante el cobro de aguinaldos.

Fernández advirtió sobre tácticas como asistencias falsas en retiros bancarios. “No se dejen guiar, mejor apóyense de familiares”, recomendó.

Explicó que han intensificado pláticas de prevención en distintas regiones del estado, aunque reconoció que muchos incidentes no se denuncian. Aun así, señaló que no se registran hechos que pongan en riesgo la vida de las víctimas, y reiteró la recomendación central: evitar caer en engaños telefónicos y reportar cualquier intento de extorsión.