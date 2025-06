‘Batea’ el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, al Cabildo por rechazar sus cuentas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al reanudar sus conferencias de prensa matutinas, el alcalde de Piedras Negras, Carlos Jacobo Rodríguez, afirmó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) es la instancia que debe fiscalizar su administración, no el Cabildo que él mismo encabeza.

Al referirse al reciente rechazo de la cuenta pública por parte de los ediles nigropetenses, declaró: “Si me la quieren aprobar o no me la quieren aprobar, es problema de ellos”.

En un rompimiento tácito con el cuerpo colegiado, agregó: “A mí que me traigan razones por las que me la están votando en contra, porque a mí lo que me importa es la Auditoría Superior del Estado, esa es la que me observa”.

“Si desde aquí, desde Piedras Negras —insistió—, se quiere enviar un dictamen negativo de la cuenta pública al Congreso, sin razón alguna, pues que lo sigan haciendo los regidores. Eso es problema de ellos, no es problema mío”.

Sin embargo, en una consulta hecha por VANGUARDIA al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se constató que más que un “problema”, el trabajo del Cabildo y sus órganos representa una grave responsabilidad.

El artículo 36 de dicho ordenamiento legal establece: “Las comisiones son órganos compuestos por miembros del Ayuntamiento y tienen por objeto el estudio, análisis y dictamen sobre asuntos que se les encomienden o sobre un ramo administrativo especializado”.

Respecto de la función de los ediles, el artículo 34 señala que “los regidores son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio...”

El artículo 35, por su parte, puntualiza: “El síndico es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente”.

Trascendió en la conferencia de prensa de este lunes que el Cabildo estudia la posibilidad de promover la revocación de mandato, a efecto de que el alcalde ya no continúe al frente de la administración pública municipal.

“Perfecto, yo sé muy bien quién me puso aquí en este lugar. Entonces, si ellos quieren hacer lo que quieran hacer para quitarme, pues que lo hagan”, reaccionó Jacobo Rodríguez.

Por su parte, Max Ramírez, a quien el presidente municipal le encomendó la oración que se acostumbra al inicio de cada conferencia, pidió por Rodríguez González y “por su Cabildo”, incluso, para que Dios traiga paz a Piedras Negras, “...esa paz que la ciudad necesita, Señor”.

Momentos después de la plegaria, el alcalde externó: “Pese a todas las calumnias, todas las infamias, todos los obstáculos, todas las mentiras y todos los retos, vamos a seguir construyendo la nueva historia de Piedras Negras”.

En lo que se ha dado en llamar un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, también se abordaron temas como la administración del panteón municipal, un presunto allanamiento de morada por parte de policías municipales en perjuicio de un abogado, y el trato a los pedigüeños, de quienes los comerciantes “están hartos”.

Sobre el manejo del panteón, el alcalde publicó posteriormente: “En nuestra conferencia matutina, reafirmé que el servicio de panteones debe brindarse con claridad, eficiencia y trato humano. Trabajamos para garantizar procesos dignos y sensibles para las familias”.

A la pregunta sobre su estado de salud, luego de haberse sometido a una cirugía, contestó: “Me siento bien, fue una intervención de tres o cuatro horas; me hicieron una reconstrucción de parte de la dentadura... pero me siento bien”.

“Traigo una nueva guarda que me deja hablar a gusto, con buena dicción, entonces estoy contento con el resultado y ya veremos qué es lo que sigue”, explicó.