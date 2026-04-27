Buscan a menor hondureño desaparecido en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 27 abril 2026
    Buscan a menor hondureño desaparecido en Piedras Negras
    El menor, originario de Honduras, cuenta con diversas señas particulares que podrían facilitar su identificación, entre ellas cicatrices y una quemadura en la mano derecha. REDES SOCIALES

El menor presenta señas particulares como cicatrices y quemaduras, además de piercings, que podrían ayudar a su identificación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. La desaparición de un adolescente de origen extranjero activó los protocolos de búsqueda en la región norte del estado, luego de que autoridades solicitaran el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, tras perder contacto con él a inicios de abril, en Piedras Negras.

Se trata de Wilson Lenin Alemán Mencía, de 17 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 5 de abril en esta ciudad fronteriza. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas difundió su ficha con la finalidad de obtener datos que permitan dar con su ubicación.

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De acuerdo con la información oficial, el menor es originario de Honduras y cuenta con características físicas que podrían facilitar su identificación. Mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y tiene tez aperlada. Su rostro es de forma ovalada, con cabello corto, lacio y de color negro. Además, presenta ojos pequeños de tono café, nariz recta y labios gruesos.

Entre las señas particulares destacan una cicatriz en el dedo medio de la mano derecha, así como una mancha en la cintura del lado derecho. También se reporta una quemadura de color blanco en los dedos medio y anular de la misma mano. Como rasgo distintivo adicional, el adolescente utiliza piercing en ambas orejas.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, no se cuenta con información disponible, lo que complica su localización en espacios públicos o zonas de tránsito.

La Comisión de Búsqueda exhortó a la población a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a ubicar al menor. Para ello, se habilitó un número telefónico de contacto, además de canales de comunicación directa, donde se puede proporcionar información de manera confidencial.

El caso se mantiene activo y bajo seguimiento, mientras familiares y autoridades continúan con los esfuerzos para dar con su paradero. La difusión de la ficha forma parte de las acciones implementadas para ampliar el alcance de búsqueda y obtener pistas que permitan ubicarlo en el menor tiempo posible.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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