Desde Piedras Negras, jerarcas católicos respaldan al papa León ante tensiones con Donald Trump

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de un encuentro episcopal que contó con la participación de monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, los jerarcas de la Iglesia católica en México manifestaron su respaldo al papa León XIV frente a las tensiones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El obispo de Piedras Negras, subrayó que el sumo pontífice se limita a defender la paz entre las naciones, el respeto a la dignidad humana, la observancia de las leyes internacionales y el cese de la guerra.