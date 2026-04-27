Desde Piedras Negras, jerarcas católicos respaldan al papa León ante tensiones con Donald Trump

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Piedras Negras
/ 27 abril 2026
    Desde Piedras Negras, jerarcas católicos respaldan al papa León ante tensiones con Donald Trump
    El obispo de Piedras Negras señaló que el pontífice mantiene una postura enfocada en la paz, el respeto a la dignidad humana y el cumplimiento del derecho internacional. ESPECIAL

La Iglesia destacó la importancia del diálogo diplomático y el respeto a las leyes internacionales como base para resolver conflictos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco de un encuentro episcopal que contó con la participación de monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, los jerarcas de la Iglesia católica en México manifestaron su respaldo al papa León XIV frente a las tensiones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El obispo de Piedras Negras, subrayó que el sumo pontífice se limita a defender la paz entre las naciones, el respeto a la dignidad humana, la observancia de las leyes internacionales y el cese de la guerra.

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“El Papa, muy valiente, no teme hablar del mensaje de paz de Jesús y, como es su deber, ha reiterado el llamado a la oración y al diálogo de altura, que respete la dignidad de todo ser humano”, concluyó.

Asimismo, el prelado enfatizó la necesidad de privilegiar las negociaciones y el diálogo diplomático por encima del uso de la fuerza armamentista.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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