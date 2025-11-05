Cada mes, Pronnif detecta hasta cinco menores sin registro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) atiende cada mes entre cuatro y cinco casos de menores que no cuentan con acta de nacimiento en Piedras Negras, informó la subdelegada Edith Hernández Pérez.

Gracias a las brigadas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, el trámite de registro de nacimiento puede realizarse de manera gratuita, lo que ha permitido que más familias regularicen la situación de sus hijos y accedan al registro civil sin dificultades económicas.

Hernández Pérez explicó que, al detectar a un menor sin acta, se contacta de inmediato a los padres o tutores para orientarlos y acompañarlos en el trámite, sin necesidad de que el niño quede bajo resguardo.

“Buscamos acercarnos a la ciudadanía, apoyarles en el proceso y asegurar que los niños puedan acceder a servicios de salud, educación y demás derechos que les corresponden”, señaló.

En las oficinas de Pronnif también se ofrece orientación personalizada a quienes enfrentan dificultades para reunir la documentación necesaria, a fin de garantizar que ningún menor quede sin su registro oficial.

Por otro lado, la funcionaria informó que la dependencia ha recibido casos de adolescentes canalizados por intentos de suicidio, situación que ha motivado el fortalecimiento de programas preventivos en coordinación con padres de familia y planteles educativos.