Cada mes, Pronnif detecta hasta cinco menores sin registro en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 5 noviembre 2025
    Cada mes, Pronnif detecta hasta cinco menores sin registro en Piedras Negras
    Personal de Pronnif orienta a familias para completar los trámites y asegurar el derecho a la identidad de sus hijos. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

La procuraduría busca garantizar el derecho a la identidad y fortalecer la atención psicológica y preventiva en adolescentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) atiende cada mes entre cuatro y cinco casos de menores que no cuentan con acta de nacimiento en Piedras Negras, informó la subdelegada Edith Hernández Pérez.

Gracias a las brigadas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, el trámite de registro de nacimiento puede realizarse de manera gratuita, lo que ha permitido que más familias regularicen la situación de sus hijos y accedan al registro civil sin dificultades económicas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: proponen organismo interestatal para operar el sistema Agua Saludable

Hernández Pérez explicó que, al detectar a un menor sin acta, se contacta de inmediato a los padres o tutores para orientarlos y acompañarlos en el trámite, sin necesidad de que el niño quede bajo resguardo.

“Buscamos acercarnos a la ciudadanía, apoyarles en el proceso y asegurar que los niños puedan acceder a servicios de salud, educación y demás derechos que les corresponden”, señaló.

En las oficinas de Pronnif también se ofrece orientación personalizada a quienes enfrentan dificultades para reunir la documentación necesaria, a fin de garantizar que ningún menor quede sin su registro oficial.

Por otro lado, la funcionaria informó que la dependencia ha recibido casos de adolescentes canalizados por intentos de suicidio, situación que ha motivado el fortalecimiento de programas preventivos en coordinación con padres de familia y planteles educativos.

Temas


Menores De Edad
acta de nacimiento
Registros

Localizaciones


Piedras Negras

true

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años.

Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones