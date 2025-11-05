Torreón: proponen organismo interestatal para operar el sistema Agua Saludable

TORREÓN, COAH.- Con el fin de garantizar la sustentabilidad y eficiencia del sistema Agua Saludable para La Laguna, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) en Coahuila propuso la creación de un organismo operador interestatal que asuma la administración y operación del proyecto federal de manera técnica, descentralizada y con supervisión ciudadana.

El director de la CEAS, Lauro Villarreal, explicó que este nuevo ente estaría integrado por representantes de Coahuila y Durango, con aportaciones económicas de ambos estados y un subsidio federal.

Su función principal sería evitar que los cambios de gobierno municipal afecten la continuidad y eficiencia del servicio, como ha ocurrido en otras regiones.

“Estamos proponiendo que se entregue la operatividad a un organismo interestatal, con supervisión ciudadana, con subsidio federal y participación de los estados. Los municipios deberán asumir su responsabilidad: si van a recibir agua, deberán cobrarla a la ciudadanía”, indicó Villarreal.

El funcionario precisó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) propuso un costo de tres pesos por metro cúbico para los municipios de la Comarca Lagunera, cifra considerada razonable.

En el caso de Torreón, dijo, el ayuntamiento está dispuesto a absorber este pago, tomando en cuenta los gastos de rebombeo, productos químicos y operación de la planta potabilizadora.

Actualmente, las líneas de conducción del proyecto avanzan hacia los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, y se prevé que estén concluidas a más tardar en la primera quincena de diciembre. La conexión con la parte sur de Torreón está contemplada para 2026.