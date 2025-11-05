Torreón: proponen organismo interestatal para operar el sistema Agua Saludable

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    Torreón: proponen organismo interestatal para operar el sistema Agua Saludable
    Lauro Villarreal advierte que los cambios de administración municipal no deben afectar la eficiencia del servicio. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La CEAS busca garantizar la sustentabilidad del proyecto y evitar que los cambios de gobierno afecten su operatividad

TORREÓN, COAH.- Con el fin de garantizar la sustentabilidad y eficiencia del sistema Agua Saludable para La Laguna, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) en Coahuila propuso la creación de un organismo operador interestatal que asuma la administración y operación del proyecto federal de manera técnica, descentralizada y con supervisión ciudadana.

El director de la CEAS, Lauro Villarreal, explicó que este nuevo ente estaría integrado por representantes de Coahuila y Durango, con aportaciones económicas de ambos estados y un subsidio federal.

Su función principal sería evitar que los cambios de gobierno municipal afecten la continuidad y eficiencia del servicio, como ha ocurrido en otras regiones.

“Estamos proponiendo que se entregue la operatividad a un organismo interestatal, con supervisión ciudadana, con subsidio federal y participación de los estados. Los municipios deberán asumir su responsabilidad: si van a recibir agua, deberán cobrarla a la ciudadanía”, indicó Villarreal.

El funcionario precisó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) propuso un costo de tres pesos por metro cúbico para los municipios de la Comarca Lagunera, cifra considerada razonable.

En el caso de Torreón, dijo, el ayuntamiento está dispuesto a absorber este pago, tomando en cuenta los gastos de rebombeo, productos químicos y operación de la planta potabilizadora.

Actualmente, las líneas de conducción del proyecto avanzan hacia los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, y se prevé que estén concluidas a más tardar en la primera quincena de diciembre. La conexión con la parte sur de Torreón está contemplada para 2026.

Temas


Servicios Públicos
Agua Saludable

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

