Aseguran droga en Piedras Negras, pero a ningún detenido

El operativo comenzó la noche del sábado, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Catarino Ríos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Plantas de mariguana, varios paquetes con esta misma droga y una cantidad aún no determinada de “cristal” fueron asegurados la madrugada de este domingo durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Hacienda La Laja, en Piedras Negras .

En la diligencia también participaron agentes de la Policía Civil Coahuila, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Las acciones se prolongaron hasta aproximadamente las 03:10 horas de domingo. Al concluir la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron los narcóticos y varias plantas de mariguana. Pese al despliegue de seguridad, no se reportaron personas detenidas durante el operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las cantidades exactas de mariguana y “cristal” decomisadas, ni han dado a conocer si en la vivienda fueron localizados otros objetos relacionados con la investigación.

La droga quedó a disposición del Ministerio Público competente, que continuará con las indagatorias para determinar quiénes estarían vinculados con el inmueble y con los narcóticos asegurados.