Aseguran droga en Piedras Negras, pero a ningún detenido

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Piedras Negras
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    Aseguran droga en Piedras Negras, pero a ningún detenido
    Autoridades realizan un cateo y decomisan droga en una vivienda de la colonia Hacienda La Laja, en Piedras Negras. ARCHIVO

Autoridades decomisaron plantas y paquetes de mariguana, además de una cantidad aún no determinada de ‘cristal’, en una vivienda de la ciudad fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Plantas de mariguana, varios paquetes con esta misma droga y una cantidad aún no determinada de “cristal” fueron asegurados la madrugada de este domingo durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Hacienda La Laja, en Piedras Negras.

El operativo comenzó la noche del sábado, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Catarino Ríos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/cateo-en-piedras-negras-deja-aseguramiento-de-17-kilos-de-mariguana-JC20661923

En la diligencia también participaron agentes de la Policía Civil Coahuila, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Las acciones se prolongaron hasta aproximadamente las 03:10 horas de domingo. Al concluir la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron los narcóticos y varias plantas de mariguana. Pese al despliegue de seguridad, no se reportaron personas detenidas durante el operativo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las cantidades exactas de mariguana y “cristal” decomisadas, ni han dado a conocer si en la vivienda fueron localizados otros objetos relacionados con la investigación.

La droga quedó a disposición del Ministerio Público competente, que continuará con las indagatorias para determinar quiénes estarían vinculados con el inmueble y con los narcóticos asegurados.

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Las investigaciones permanecerán abiertas con el propósito de identificar y, en su caso, ubicar a las personas presuntamente relacionadas con los hechos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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