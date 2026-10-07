Cae en Piedras Negras mujer requerida por autoridades de EU por tráfico de indocumentados

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    Cae en Piedras Negras mujer requerida por autoridades de EU por tráfico de indocumentados
    Valerie Nicole ‘N’ fue localizada en Piedras Negras por agentes de la Fiscalía de Coahuila. La mujer de 26 años era requerida en Estados Unidos por un caso de tráfico de indocumentados. CORTESÍA

Valerie Nicole ‘N’, de 26 años, fue localizada por agentes de la Fiscalía de Coahuila y entregada a autoridades estadounidenses en el Puente Internacional Número Dos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 26 años buscada por autoridades de Estados Unidos por un caso relacionado con tráfico de personas indocumentadas fue localizada y detenida en Piedras Negras por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La detenida fue identificada como Valerie Nicole “N”, quien tenía un requerimiento de autoridades estadounidenses derivado de una investigación por tráfico de indocumentados. La operación fue desarrollada por agentes de la Fiscalía adscritos a la Región Norte I, con intervención del Instituto Nacional de Migración y coordinación con integrantes de U.S. Marshals.

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Una vez asegurada en esta ciudad fronteriza, la mujer quedó sujeta al procedimiento correspondiente para concretar su entrega a Estados Unidos. Este miércoles 7 de octubre fue trasladada hasta el Puente Internacional Número Dos, que comunica Piedras Negras con Eagle Pass, Texas.

En ese punto, personal mexicano realizó la entrega a oficiales estadounidenses que ya esperaban a Valerie Nicole para recibirla bajo custodia. La mujer quedó posteriormente a disposición de las autoridades de ese país, donde deberá continuar con el procedimiento judicial relacionado con los cargos por los que era requerida.

La captura se concretó como parte del intercambio de información y colaboración que mantienen corporaciones de Coahuila con autoridades federales mexicanas y agencias estadounidenses para localizar personas con requerimientos judiciales al otro lado de la frontera.

Piedras Negras se ha convertido en uno de los puntos utilizados para este tipo de entregas controladas debido a su conexión inmediata con Eagle Pass. En agosto pasado, la Fiscalía de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración utilizaron también el Puente Internacional Número Dos para entregar a U.S. Marshals a otra mujer estadounidense buscada por violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad.

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En septiembre, autoridades estatales realizaron además la entrega de un hombre de 46 años requerido en Estados Unidos por un proceso relacionado con distribución de cocaína, lo que refleja la frecuencia de los operativos de colaboración binacional desarrollados en esta frontera.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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