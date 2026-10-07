‘Yo sí pensé que me iban a matar’: sexta víctima narra ataque previo a la tragedia en secundaria de Torreón

TORREÓN, COAH.- Alejandra, identificada como la sexta víctima del ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, relató en entrevista exclusiva para N+ la agresión que sufrió horas antes de los hechos registrados en el plantel educativo. La joven, quien hasta este miércoles había permanecido en el anonimato y durante la entrevista no mostró su rostro, narró que la mañana del 1 de octubre de 2026 se encontraba junto con su sobrina Romina en el cruce de las calles Esperanza y Primordiales del 36, cuando fueron atacadas.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 8:40 horas, ambas fueron agredidas presuntamente por Carlos “N” y David “N”, quienes posteriormente estarían relacionados con el ataque en la secundaria. Alejandra relató que durante la agresión fue golpeada en distintas partes del cuerpo y sufrió heridas provocadas con un arma blanca, principalmente en uno de sus brazos. También presenta una lesión en la rodilla y diversas cortadas. “Venían como unas personas normales, nadie pensó que iba a pasar eso”, relató durante la entrevista. La joven explicó que uno de los agresores la sujetó y comenzó a golpearla en la cabeza, posteriormente recibió golpes en diferentes partes del cuerpo. También señaló los atacantes le realizaron cortes en el brazo y la amenazaron. “Uno de ellos me jaló y me empezó a golpear en la cabeza, ya de ahí me golpearon en todo el cuerpo; uno me estaba cortando el brazo y también me amenazaron de muerte”, relató.

Ante la intensidad de la agresión, Alejandra aseguró que llegó a pensar que sería asesinada. “Yo sí pensé que me iban a matar”, expresó. La joven señaló que tanto ella como su sobrina lograron escapar de los agresores. Después se refugió en su domicilio. Al ser cuestionada sobre el motivo por el que considera que fue atacada, Alejandra contestó que los agresores manifestaron durante el ataque que únicamente iban por mujeres. “Dijeron que solo iban por las mujeres, supongo que ese era el motivo, porque éramos mujeres”, afirmó.

También cuestionó la atención médica que recibió tras la agresión. “A mí me dejaron así, solo me dieron un calmante y me dejaron así como si nada”, dijo al explicar que recibió atención por las ambulancias que estaban al exterior de la escuela. Hasta este miércoles, Alejandra no había rendido una declaración formal ante el Ministerio Público. Explicó que un oficial acudió inicialmente para tomar su testimonio y le indicó que regresarían posteriormente para continuar con las investigaciones. “El señor que me atendió a mí dijo que nos iba a buscar en caso de que necesitara levantar demanda. Yo estaba esperando a que él viniera”, explicó.

La joven también señaló que no pudo identificar plenamente a sus agresores debido a que se encontraban encapuchados. Por ello, manifestó sus dudas sobre si se trataba de “Los Cuates” señalados por el ataque ocurrido posteriormente en la escuela o de otras personas relacionadas con los hechos. El testimonio de Alejandra incorpora un nuevo elemento a las investigaciones sobre el ataque registrado en la Secundaria General Número 13, al señalar una agresión previa ocurrida la misma mañana y en la que, según su relato, ella y su sobrina fueron las primeras víctimas.

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