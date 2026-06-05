Caen cinco con tres kilos de cristal sobre la carretera de Allende

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Piedras Negras
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    Caen cinco con tres kilos de cristal sobre la carretera de Allende
    Tanto la droga asegurada como los detenidos fueron puestos a disposición de autoridades federales, que continuarán con las investigaciones para determinar el origen y destino del cargamento. ARCHIVO

El vehículo utilizado para transportar la droga fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades federales junto con los cinco detenidos

ALLENDE, COAH.- Un operativo realizado sobre la carretera federal 57 derivó en la detención de cinco personas y el aseguramiento de aproximadamente tres kilogramos de metanfetamina, conocida como cristal, que eran transportados en un vehículo particular.

La acción se llevó a cabo en una gasolinera ubicada a la altura del kilómetro 53+400 del tramo Allende-Nueva Rosita, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal detectaron un automóvil Ford Fusion modelo 2007 de color gris, luego de recibir información relacionada con posibles actividades ilícitas.

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De acuerdo con los reportes, en el vehículo viajaban cinco hombres, quienes fueron sometidos a una revisión por parte de los elementos investigadores. Durante la inspección localizaron varios paquetes encintados que contenían una sustancia con características propias de la droga conocida como cristal.

El cargamento arrojó un peso aproximado de tres kilogramos, por lo que tanto la droga como la unidad fueron aseguradas como parte de las investigaciones.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Emmanuel “N”, de 32 años; Erick Alberto “N”, de 48; Alejandro Alonso “N”, de 37; Ronaldo “N”, de 25, y José Luis “N”, de 54 años.

Tras el aseguramiento, los cinco individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República con sede en Piedras Negras, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la droga.

Las diligencias también permitirán establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos relacionados con delitos contra la salud.

Tanto la sustancia asegurada como el vehículo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales mientras se integran los expedientes correspondientes y se define la situación jurídica de los involucrados.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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