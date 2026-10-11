Caída de scooter lleva al hospital a adolescente en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Caída de scooter lleva al hospital a adolescente en Piedras Negras
    Una adolescente recibió atención médica en la Clínica 11 del IMSS de Piedras Negras, tras sufrir una fuerte caída mientras la menor utilizaba un scooter frente a su domicilio. CORTESÍA

Una menor recibió atención en la Clínica 11 del IMSS por lesiones en la cabeza, el hombro derecho y una pierna

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de 14 años ingresó a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Piedras Negras, después de caer de un scooter y golpearse la cabeza contra el pavimento. Aunque su condición fue reportada como estable, el personal médico solicitó una tomografía y radiografías para descartar lesiones de mayor gravedad.

El accidente ocurrió este domingo, cuando la menor utilizaba el vehículo recreativo en la vía pública, frente a su domicilio. De acuerdo con el relato de su madre, perdió el control y cayó al suelo durante el recorrido.

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Además del impacto en la región craneal, la adolescente presentó lesiones en el brazo derecho, a la altura del hombro, y raspaduras en una pierna. Sus familiares decidieron llevarla por sus propios medios al hospital, donde recibió atención médica.

La revisión inicial dio paso a la solicitud de estudios complementarios, principalmente por el golpe en la cabeza. La tomografía y las pruebas de rayos X fueron indicadas para evaluar posibles daños internos y afectaciones óseas.

Al momento del reporte, la menor permanecía bajo observación y valoración médica, en espera de los resultados que permitirían establecer el alcance de las lesiones y definir el tratamiento correspondiente.

También se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia sobre su ingreso hospitalario.

Como contexto preventivo, el IMSS recomienda utilizar casco, coderas y rodilleras al practicar actividades con patines, patinetas o patín del diablo. Estas medidas forman parte de sus orientaciones generales para reducir riesgos de lesiones durante actividades recreativas.

El instituto también ha señalado que los traumatismos en la cabeza requieren atención oportuna por las complicaciones que pueden ocasionar. Entre sus recomendaciones figura reforzar el uso de equipo de protección durante actividades en las que existe riesgo de caídas e impactos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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