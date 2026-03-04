Cancelaciones golpean al sector hotelero en Piedras Negras, pero confían en pronta recuperación

Piedras Negras
/ 4 marzo 2026
    Cancelaciones golpean al sector hotelero en Piedras Negras, pero confían en pronta recuperación
    Ramón Rosales, vicepresidente de la OCV, reportó una caída en la ocupación hotelera por cancelaciones de viajes de negocios. Josué Rodríguez

Una de las principales causas de la baja ocupación no es solo la cancelación total, sino el cambio de modalidad en el turismo de negocios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El sector turístico de la frontera atraviesa un momento complicado debido a la ola de cancelaciones registradas en los últimos días, principalmente en el ámbito hotelero, informó Ramón Rosales, vicepresidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Piedras Negras.

Rosales explicó que las cancelaciones provienen, en su mayoría, de viajeros de negocios que tenían programadas reuniones o actividades laborales y que han optado por suspender o posponer sus traslados ante la situación reciente. Algunos visitantes han decidido cancelar definitivamente sus reservaciones, mientras que otros han optado por realizar sus encuentros a través de plataformas digitales como Zoom, lo que ha impactado directamente en la ocupación hotelera.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: amplían plazo de preinscripciones en nivel básico; exhortan a no esperar hasta agosto

No obstante, el vicepresidente de la OCV señaló que el panorama comienza a mostrar señales de mejoría, pues los hechos de violencia han disminuido considerablemente en comparación con días anteriores, lo que genera confianza en una pronta recuperación de la actividad turística.

“Esperemos que pronto se restablezca todo; al parecer ya se han calmado las aguas y la violencia ha disminuido muchísimo”, expresó, al considerar que en una o dos semanas podría normalizarse el flujo de visitantes.

A nivel nacional, indicó, los estados más afectados por esta situación son aquellos con alta demanda turística, como Jalisco, particularmente en destinos como Guadalajara y Puerto Vallarta, que reciben tanto turismo nacional como extranjero.

Finalmente, Rosales destacó que el sector mantiene la esperanza de que la estabilidad regrese en el corto plazo, lo que permitiría reactivar las reservaciones y continuar con el impulso turístico en la región fronteriza.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

