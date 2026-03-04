Piedras Negras: amplían plazo de preinscripciones en nivel básico; exhortan a no esperar hasta agosto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Educación extendió hasta el próximo 6 de marzo el periodo de preinscripciones para educación básica, informó el director de Servicios Educativos en la Región Norte, Benito Luis Costilla. La medida busca brindar una nueva oportunidad a los padres de familia que aún no han realizado el trámite.

Costilla explicó que el proceso estaba programado para concluir el 27 de febrero, pero debido a la constante demanda de apoyo por parte de madres y padres, se decidió ampliar el plazo algunos días más con el fin de facilitar el registro de los estudiantes.

El funcionario subrayó la importancia de aprovechar esta prórroga, ya que, una vez cerrada la plataforma, quienes no inscriban a sus hijos deberán esperar hasta el inicio del próximo ciclo escolar en agosto, lo que complica la asignación de espacios en las escuelas de su preferencia.

Recordó que cada año, al comenzar el ciclo escolar, se presentan dificultades para ubicar a los alumnos que no realizaron su preinscripción en tiempo y forma, pues los planteles cercanos a sus domicilios suelen estar saturados, obligando a las familias a aceptar lugares más alejados.

El trámite puede realizarse en línea desde casa, mediante teléfono celular o en cibercafés. Asimismo, el personal de Servicios Educativos está disponible para asesorar a quienes tengan dudas o carezcan de los medios tecnológicos necesarios.

La ampliación aplica para todos los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Aunque aún no se cuenta con un corte preliminar de alumnos registrados, Costilla aclaró que la extensión no obedece a una baja en cifras, sino al interés de ofrecer mayor margen a las familias.

Finalmente, aseguró que no existe riesgo de cierre en ninguna institución educativa de la Región Norte y reiteró el llamado a completar el proceso antes del 6 de marzo para evitar contratiempos en agosto.