Piedras Negras: amplían plazo de preinscripciones en nivel básico; exhortan a no esperar hasta agosto

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 4 marzo 2026
    Piedras Negras: amplían plazo de preinscripciones en nivel básico; exhortan a no esperar hasta agosto
    La SEP extendió hasta el próximo 6 de marzo el periodo de preinscripciones para educación básica, dio a conocer el coordinador Benito Luis Costilla. Josué Rodríguez

Las autoridades advirtieron que los planteles de alta demanda suelen saturar sus espacios, por lo que quienes posterguen el registro podrían verse obligados a aceptar instituciones alejadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Secretaría de Educación extendió hasta el próximo 6 de marzo el periodo de preinscripciones para educación básica, informó el director de Servicios Educativos en la Región Norte, Benito Luis Costilla. La medida busca brindar una nueva oportunidad a los padres de familia que aún no han realizado el trámite.

Costilla explicó que el proceso estaba programado para concluir el 27 de febrero, pero debido a la constante demanda de apoyo por parte de madres y padres, se decidió ampliar el plazo algunos días más con el fin de facilitar el registro de los estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan vacunación casa por casa ante alerta por sarampión en Piedras Negras

El funcionario subrayó la importancia de aprovechar esta prórroga, ya que, una vez cerrada la plataforma, quienes no inscriban a sus hijos deberán esperar hasta el inicio del próximo ciclo escolar en agosto, lo que complica la asignación de espacios en las escuelas de su preferencia.

Recordó que cada año, al comenzar el ciclo escolar, se presentan dificultades para ubicar a los alumnos que no realizaron su preinscripción en tiempo y forma, pues los planteles cercanos a sus domicilios suelen estar saturados, obligando a las familias a aceptar lugares más alejados.

El trámite puede realizarse en línea desde casa, mediante teléfono celular o en cibercafés. Asimismo, el personal de Servicios Educativos está disponible para asesorar a quienes tengan dudas o carezcan de los medios tecnológicos necesarios.

La ampliación aplica para todos los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Aunque aún no se cuenta con un corte preliminar de alumnos registrados, Costilla aclaró que la extensión no obedece a una baja en cifras, sino al interés de ofrecer mayor margen a las familias.

Finalmente, aseguró que no existe riesgo de cierre en ninguna institución educativa de la Región Norte y reiteró el llamado a completar el proceso antes del 6 de marzo para evitar contratiempos en agosto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Educación
Escuelas

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región