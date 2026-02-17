Piedras Negras: persisten filas y bloqueos en la Ruta Fiscal; y a ratos tráileres la saturan
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades reconocen dificultades para controlar el tránsito pesado durante las obras de ampliación
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La circulación de transporte de carga pesada mantiene bajo presión la movilidad en la Ruta Fiscal de Piedras Negras, donde automovilistas reportan retrasos diarios debido a la obstrucción de carriles, particularmente en el tramo que parte de la estatua de Venustiano Carranza hacia el sur de la ciudad.
A casi una semana de haber iniciado los trabajos de ampliación de la vialidad, las maniobras hidráulicas en proceso y la falta de rutas alternas han complicado el tránsito, sobre todo en horas pico.
TE PUEDE INTERESAR: Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable
Tráilers formados en doble fila y maniobras de ingreso y salida hacia el sector aduanal generan cuellos de botella que afectan a cientos de conductores que se desplazan diariamente de sur a norte.
El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez informó que el Municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ordenar la circulación, aunque reconoció que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar el bloqueo de carriles.
Como parte de las acciones inmediatas, se mantiene una unidad de vigilancia en el sector conocido como El Nogalar para regular el flujo vehicular; sin embargo, vecinos de colonias como Loma Verde señalan que la congestión persiste.
En paralelo, autoridades municipales y estatales revisan los aspectos técnicos de la primera etapa de ampliación, especialmente en materia hidráulica.
El secretario de Infraestructura estatal, Miguel Algara, y el director de Obras Públicas municipal, Gibran González, mantienen mesas de análisis para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares técnicos antes de avanzar a la siguiente fase.
El alcalde subrayó que las observaciones forman parte de un proceso normal de revisión y no representan diferencias de fondo. Mientras tanto, la prioridad —dijo— es reforzar la supervisión del tránsito pesado y reducir el impacto en la movilidad cotidiana.