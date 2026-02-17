Piedras Negras: persisten filas y bloqueos en la Ruta Fiscal; y a ratos tráileres la saturan

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La circulación de transporte de carga pesada mantiene bajo presión la movilidad en la Ruta Fiscal de Piedras Negras, donde automovilistas reportan retrasos diarios debido a la obstrucción de carriles, particularmente en el tramo que parte de la estatua de Venustiano Carranza hacia el sur de la ciudad. A casi una semana de haber iniciado los trabajos de ampliación de la vialidad, las maniobras hidráulicas en proceso y la falta de rutas alternas han complicado el tránsito, sobre todo en horas pico. TE PUEDE INTERESAR: Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

Tráilers formados en doble fila y maniobras de ingreso y salida hacia el sector aduanal generan cuellos de botella que afectan a cientos de conductores que se desplazan diariamente de sur a norte. El alcalde Carlos Jacobo Rodríguez informó que el Municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ordenar la circulación, aunque reconoció que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para evitar el bloqueo de carriles. Como parte de las acciones inmediatas, se mantiene una unidad de vigilancia en el sector conocido como El Nogalar para regular el flujo vehicular; sin embargo, vecinos de colonias como Loma Verde señalan que la congestión persiste.