Resulta niña con quemaduras tras tocar resistencia en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 22 abril 2026
    Resulta niña con quemaduras tras tocar resistencia en Piedras Negras
    La menor fue trasladada a un hospital tras sufrir quemaduras en la mano al tocar una resistencia caliente dentro de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas. GOOGLE MAPS

Autoridades dieron aviso a la Pronnif para investigar posibles omisiones de cuidado tras el accidente doméstico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un descuido al interior de un domicilio terminó en una emergencia médica para una menor de edad, quien sufrió quemaduras en una de sus manos tras entrar en contacto con una resistencia eléctrica utilizada para calentar agua, en Piedras Negras.

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, donde la madre de la niña, identificada como Elizabeth “N”, de 19 años, realizaba labores domésticas cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer utilizaba una resistencia eléctrica para calentar agua cuando, en un momento de descuido, la menor tomó el dispositivo caliente.

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El contacto directo con el objeto provocó lesiones inmediatas en la mano derecha de la niña, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para su atención médica. Paramédicos y personal del nosocomio confirmaron que presentaba quemaduras de primer y segundo grado, lo que activó los protocolos correspondientes al tratarse de una menor de edad.

Tras su ingreso, médicos brindaron las curaciones necesarias para estabilizarla. Sin embargo, luego de recibir los primeros auxilios, la menor fue dada de alta, ya que no contaba con derechohabiencia en la institución médica a la que fue llevada inicialmente.

El caso fue notificado a las autoridades ministeriales, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre lo ocurrido. Como parte del procedimiento legal en este tipo de situaciones, también se dio vista a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia encargada de evaluar posibles omisiones de cuidado.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se registró el incidente y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de los tutores.

Aunque el estado de salud de la menor fue reportado como estable tras recibir atención médica, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para descartar cualquier situación de negligencia en el entorno familiar.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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