Resulta niña con quemaduras tras tocar resistencia en Piedras Negras

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, donde la madre de la niña, identificada como Elizabeth “N”, de 19 años, realizaba labores domésticas cuando ocurrió el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer utilizaba una resistencia eléctrica para calentar agua cuando, en un momento de descuido, la menor tomó el dispositivo caliente.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un descuido al interior de un domicilio terminó en una emergencia médica para una menor de edad, quien sufrió quemaduras en una de sus manos tras entrar en contacto con una resistencia eléctrica utilizada para calentar agua, en Piedras Negras.

El contacto directo con el objeto provocó lesiones inmediatas en la mano derecha de la niña, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital para su atención médica. Paramédicos y personal del nosocomio confirmaron que presentaba quemaduras de primer y segundo grado, lo que activó los protocolos correspondientes al tratarse de una menor de edad.

Tras su ingreso, médicos brindaron las curaciones necesarias para estabilizarla. Sin embargo, luego de recibir los primeros auxilios, la menor fue dada de alta, ya que no contaba con derechohabiencia en la institución médica a la que fue llevada inicialmente.

El caso fue notificado a las autoridades ministeriales, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre lo ocurrido. Como parte del procedimiento legal en este tipo de situaciones, también se dio vista a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia encargada de evaluar posibles omisiones de cuidado.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se registró el incidente y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de los tutores.

Aunque el estado de salud de la menor fue reportado como estable tras recibir atención médica, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para descartar cualquier situación de negligencia en el entorno familiar.

(Con información de medios locales)