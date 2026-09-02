¿Castigo por no usar corbata? Investigan caso de menor expuesto al calor en primaria de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    ¿Castigo por no usar corbata? Investigan caso de menor expuesto al calor en primaria de Piedras Negras
    Padres de familia pidieron esclarecer el caso y determinar responsabilidades si se confirma la denuncia. REDES SOCIALES

Padres de familia denunciaron que un alumno habría sido expuesto al calor como medida disciplinaria por no portar la corbata del uniforme

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades educativas investigan un presunto caso de maltrato contra un alumno de la escuela primaria Benito Juárez, luego de que padres de familia denunciaran que el menor habría sido obligado a permanecer en el exterior del plantel como medida disciplinaria por no portar la corbata del uniforme.

De acuerdo con la denuncia difundida por familiares de estudiantes, el menor habría permanecido durante un periodo prolongado expuesto directamente a las altas temperaturas que se han registrado en Piedras Negras.

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La situación habría provocado que el estudiante presentara síntomas relacionados con una insolación, lo que generó preocupación entre los padres de familia y motivó que solicitaran una explicación a las autoridades correspondientes.

El señalamiento apunta a que la permanencia del menor en el exterior habría sido utilizada como una forma de castigo ante el incumplimiento de una parte del uniforme escolar. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente bajo qué circunstancias ocurrió el hecho ni quién habría ordenado la presunta medida disciplinaria.

Ante la denuncia, el sector educativo tomó conocimiento del caso y comenzó con las indagatorias para determinar qué ocurrió dentro del plantel y establecer si existió alguna conducta irregular por parte del personal escolar.

Padres de familia han pedido que la investigación se lleve a cabo de manera puntual y que, en caso de confirmarse que el alumno fue expuesto al calor como castigo, se determinen las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el señalamiento permanece como una denuncia en proceso de investigación, por lo que será necesario esperar los resultados de las indagatorias para establecer con precisión lo sucedido y determinar si hubo alguna responsabilidad.

(CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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