Hallan por tercera ocasión restos humanos en arroyo de Piedras Negras

Las diligencias se concentraron en el canal de desagüe contiguo al par vial Alejo González, entre las avenidas Heroico Colegio Militar y 16 de Septiembre, en las inmediaciones de la colonia Las Fuentes. Los trabajos fueron solicitados por el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN), con participación de personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de Coahuila.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una nueva pieza dental y otros fragmentos óseos fueron localizados en el arroyo Primavera, en Piedras Negras, durante una búsqueda realizada el miércoles 28 de octubre. El hallazgo representa la tercera intervención con resultados positivos en el mismo sector durante el mes, por lo que se ampliaron las inspecciones para determinar si existen más restos y establecer a quién pertenecen.

Ariana Denise García del Bosque, representante legal de FAMUN, explicó que el propósito central de la búsqueda es identificar los restos y lograr que sean entregados a sus familiares. Hasta ahora, no se ha confirmado si los hallazgos de octubre corresponden a una misma persona ni si existe relación con alguna denuncia de desaparición. Los estudios forenses y genéticos serán fundamentales para establecerlo.

Como parte de las nuevas diligencias, se delimitaron al menos nueve puntos de interés para revisar el terreno y separar la tierra de posibles fragmentos mediante un proceso de cribado. También se contempla inspeccionar los ductos de captación pluvial y retirar rejillas con apoyo de Obras Públicas para descartar que existan más piezas en el interior.

Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que los restos hayan sido depositados en el sistema de desagüe o que una persona haya ingresado a esas estructuras y quedado atrapada. La representante del colectivo señaló que la posibilidad de que procedan de los panteones Buena Vista o Villa de Fuente parece poco probable, de acuerdo con la revisión de los escurrimientos y la infraestructura pluvial. Sin embargo, el origen de los restos aún no está establecido.

El primer hallazgo se reportó a principios de octubre, cuando fueron encontrados un cráneo y más de 30 piezas óseas. El 10 de octubre se localizaron más restos, entre ellos una mandíbula, y el miércoles 28 se realizó una tercera revisión que permitió ubicar nuevas piezas dentales y material óseo.

Las labores continuarán en coordinación con las autoridades mientras se procesan los indicios. La identificación será clave para esclarecer a quién pertenecen los restos y determinar las circunstancias de la muerte, sin que hasta el momento se haya confirmado una causa ni se haya establecido oficialmente la comisión de un delito.

(Con información de medios locales)