Cateo en Piedras Negras termina con aseguramiento de metanfetamina y una mujer detenida

Piedras Negras
/ 22 noviembre 2025
    Cateo en Piedras Negras termina con aseguramiento de metanfetamina y una mujer detenida
    Elementos de los tres niveles de gobierno aseguran la vivienda inspeccionada en Piedras Negras. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La vivienda quedó bajo resguardo mientras la FGR continúa la integración de la carpeta de investigación derivada del aseguramiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer fue detenida luego de que un juez emitiera un mandamiento de cateo para un domicilio ubicado en la colonia Bravo, en Piedras Negras, donde elementos de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo de inspección.

Durante la intervención, los agentes localizaron aproximadamente 60 gramos de metanfetamina, cantidad que, según las autoridades, podría estar relacionada con actividades de distribución de droga en la zona. La droga se encontraba oculta en distintos puntos del inmueble, lo que motivó la detención de la mujer que se encontraba en la vivienda.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. La instancia federal determinará su situación legal en las próximas horas, conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos de cateo forman parte de acciones permanentes dirigidas a combatir los delitos contra la salud en la región, especialmente en zonas donde se presume la existencia de narcomenudeo. La intervención se realizó de manera coordinada entre policías municipales, estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad y legalidad durante la revisión del domicilio.

Fuentes oficiales indicaron que la cantidad de droga asegurada permite presumir que la vivienda era utilizada como punto de distribución, aunque los investigadores continuarán recabando evidencia para confirmar el alcance de la actividad ilícita. Además, informaron que los operativos de inspección en distintos puntos de Piedras Negras continuarán de manera periódica para reducir la presencia de drogas en la ciudad.

La intervención se llevó a cabo sin incidentes y sin daños a terceros, y se mantiene el seguimiento a la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y determinar posibles vínculos con otras actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales en la región.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

