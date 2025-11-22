Detienen a ‘El Mataperros’ en Piedras Negras tras siete años prófugo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después de casi siete años de permanecer prófugo, Gerardo Humberto ¨N¨, conocido como “El Mataperros”, fue detenido este viernes en Piedras Negras por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras su presunta participación en un caso de maltrato animal que ocurrió en diciembre de 2018 en la colonia Suterm.

El arresto se realizó en el cruce de las calles Micare y Taxco, en la misma zona donde, según autoridades, el detenido residió en los últimos años. La detención se ejecutó de manera discreta, sin poner en riesgo a vecinos, y fue posible gracias a labores de seguimiento que confirmaron sus movimientos luego de que la orden de aprehensión se mantuviera vigente durante todo este tiempo.

El caso que lo llevó a ser buscado por las autoridades se viralizó por un video que estremeció a la comunidad. En las imágenes se observa a Gerardo Humberto “N” interactuando de manera cariñosa con dos perros para ganarse su confianza y, posteriormente, apuñalar a uno de ellos en el tórax mientras ingería bebidas alcohólicas. Durante la grabación se le escucha decir: “Ni se murió”, mientras el animal agonizaba. La escena generó repudio generalizado y motivó que la asociación Protecani presentara una denuncia formal por brutalidad animal ante el Ministerio Público de Piedras Negras.

Tras la viralización del video, el acusado se dio a la fuga, aparentemente hacia Estados Unidos, y permaneció prófugo pese a que fue visto en distintas ocasiones dentro de la ciudad. La orden de aprehensión se mantuvo activa, lo que permitió a las autoridades ejecutar su detención de manera efectiva al corroborar su paradero.

Una vez asegurado, Gerardo Humberto “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para su ficha y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social para Varones, donde enfrentará el proceso judicial por el delito de maltrato animal.

El caso generó indignación desde su difusión, y grupos protectores de animales han seguido de cerca la evolución del proceso. La captura del sujeto pone fin a casi siete años de impunidad y abre paso al inicio del procedimiento legal que podría definir su responsabilidad en los hechos.

(Con información de medios locales)