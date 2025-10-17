Cateo en rancho de Nava deja droga asegurada y un detenido

NAVA, COAH.- Un operativo coordinado por autoridades estatales y federales permitió asegurar droga y detener a un hombre durante un cateo realizado en un rancho del municipio de Nava. El operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles actividades ilícitas en la propiedad conocida como “El Reparo”.

La intervención se realizó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal de Nava, Policía Civil de Coahuila y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la revisión de la propiedad, los agentes localizaron diversas cantidades de metanfetaminas y mariguana, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado el peso exacto de las sustancias incautadas. Además, fue detenido un hombre identificado como Alfredo ¨N¨, quien contaba con una orden de arresto previa derivada de una investigación por amenazas. El detenido fue trasladado al Ministerio Público y se espera que se solicite su vinculación a proceso.

Según los informes oficiales, los objetos asegurados y la droga quedaron bajo custodia de la Fiscalía del Estado, mientras que la investigación se mantiene abierta para determinar el origen de los estupefacientes y posibles vínculos con grupos dedicados al narcotráfico u otras actividades delictivas en la región.

En un operativo relacionado, la mañana del jueves también se realizó un cateo en una vivienda ubicada en la calle Beethoven, dentro del residencial Tecnológico de Piedras Negras, donde las autoridades aseguraron más droga.

La Fiscalía del Estado informó que los operativos forman parte de acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para combatir la distribución y el tráfico de drogas en la región, reforzando la vigilancia en municipios como Nava y Piedras Negras, donde la denuncia ciudadana ha sido clave para detectar actividades ilícitas.

(Con información de medios locales)