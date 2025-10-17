Muere motociclista aplastado por pipa municipal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mañana de ayer jueves se registró un trágico accidente vial sobre el puente Constituyente Manuel Cepeda Medrano, en el bulevar República, a la altura de Villa de Fuente, donde un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por una pipa de agua propiedad del municipio de Piedras Negras.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel ¨N¨, conductor de una motocicleta Italika color café con negro. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas debido a un embotellamiento provocado por un tráiler varado en el puente por una falla mecánica.

Testigos indicaron que Miguel Ángel intentó rebasar un vehículo Ford Focus dorado, conducido por Rosa Isela ¨N¨, impactándolo por la parte trasera. Tras la colisión, el motociclista quedó proyectado sobre la vía, momento en que la pipa de agua, conducida por Luis Ángel ¨N¨, lo atropelló provocándole la muerte de manera instantánea.

Paramédicos de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron el deceso. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron la zona, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaba las diligencias correspondientes.

Los tres vehículos involucrados —la motocicleta, el Ford Focus y la pipa municipal— fueron asegurados, y los conductores del automóvil y de la pipa fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. El cuerpo del motociclista fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que se definirá la situación legal de los involucrados en un plazo de 48 horas, mientras se continúa con la investigación para determinar la mecánica exacta del accidente.

Este incidente se suma a una serie de siniestros viales recientes en Piedras Negras que involucran vehículos municipales. En menos de 24 horas, dos motociclistas perdieron la vida y ocho han fallecido en lo que va del año, sumando un total de 12 víctimas en accidentes de tránsito en la ciudad en 2025.

(Con información de medios locales)