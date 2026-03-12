Cateo frente a central camionera deja tres detenidos y droga asegurada, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad se registró en la Zona Centro de Piedras Negras luego de que autoridades ejecutaran un cateo en varios locales comerciales ubicados frente a la central de autobuses, sobre la calle Allende, tras denuncias relacionadas con la presunta venta de narcóticos en ese sector.

La movilización involucró a elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Participaron agentes de la Policía de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acudieron al sitio para llevar a cabo la diligencia ministerial.

De acuerdo con información recabada, la primera intervención se realizó durante la noche del martes. Sin embargo, la operación continuó la mañana del miércoles, cuando alrededor de las 06:00 horas los elementos regresaron al lugar para realizar una revisión más exhaustiva de los inmuebles señalados.

El perímetro fue asegurado por las corporaciones participantes. La zona permaneció sitiada por varias calles del primer cuadro de la ciudad, con presencia policial desde Anáhuac y Carranza, así como en el tramo de Victoria entre Guerrero y Terán. Asimismo, la circulación sobre la calle Allende fue restringida durante el desarrollo de las diligencias, mientras los agentes realizaban las inspecciones correspondientes.

En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano acompañados de un binomio canino, que apoyó en la revisión de los locales comerciales para la detección de sustancias ilícitas.

Durante el cateo fueron detenidas tres personas identificadas como Yamileth “N”, de 21 años; Diana Laura “N”, de 41; y Saúl Antonio “N”, de 38 años, este último de origen hondureño. Además, en el lugar fueron localizados dos menores de edad, de 4 y 6 años, quienes quedaron bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

En el sitio también se aseguró una bolsa transparente que contenía una sustancia granulada con características similares a las metanfetaminas. De igual manera, fueron decomisadas dos cámaras de videovigilancia que presuntamente eran utilizadas para monitorear los movimientos en los alrededores de la central camionera y alertar sobre la presencia de personas o autoridades.

Las diligencias ministeriales se prolongaron por cerca de dos horas mientras agentes periciales y personal del Ministerio Público realizaban la recopilación de indicios en los inmuebles intervenidos.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de los detenidos y confirmar los resultados del operativo realizado en esta zona del centro de la ciudad.

(Con información de medios locales)