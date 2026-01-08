Cateos simultáneos en Piedras Negras y Allende dejan seis detenidos y droga asegurada

Piedras Negras
/ 8 enero 2026
    Cateos simultáneos en Piedras Negras y Allende dejan seis detenidos y droga asegurada
    Los operativos fueron realizados de manera simultánea para optimizar recursos y asegurar evidencia clave en ambos municipios. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los cateos fueron coordinados simultáneamente para garantizar el aseguramiento de evidencia y reducir riesgos de actividad ilícita en la zona

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia, Zona Norte Uno, realizó de manera simultánea dos cateos en domicilios de Piedras Negras y Allende, que derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de droga.

En el primer operativo, llevado a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Juárez y Victoria, en la zona centro de Piedras Negras, fueron detenidos Jaime “N.”, de 40 años; Luis “N.”, de 65; Alfonso Humberto “N.”, de 67; y Tania Azeneth “N.”, de 24. Durante el cateo, personal de la Fiscalía aseguró metanfetamina, mariguana y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales

Horas después, en el municipio de Allende, en la colonia Ignacio Allende, se realizó el segundo cateo que permitió la detención de Gerardo “N.”, de 57 años, y Martha “N.”, de 56. En este domicilio también se decomisó metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, asegurando evidencia vinculada al narcomenudeo.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que los aseguramientos y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de que se continúe con las investigaciones correspondientes y se defina la situación legal de los implicados. Los seis detenidos permanecen bajo custodia dentro del término constitucional de 48 horas.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que la Delegación Norte 1 implementa para combatir el narcomenudeo en la región. La coordinación de los operativos permitió realizar intervenciones simultáneas en ambos municipios, optimizando recursos y asegurando evidencia clave para los procesos legales posteriores.

Autoridades insistieron en que los operativos buscan desarticular redes de distribución de drogas en la zona, reducir riesgos para la población y fortalecer la seguridad en los municipios donde se identifican actividades ilícitas relacionadas con narcóticos.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Seguridad
operativos

Localizaciones


Piedras Negras
Allende

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo