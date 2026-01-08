Cateos simultáneos en Piedras Negras y Allende dejan seis detenidos y droga asegurada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia, Zona Norte Uno, realizó de manera simultánea dos cateos en domicilios de Piedras Negras y Allende, que derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de droga.

En el primer operativo, llevado a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Juárez y Victoria, en la zona centro de Piedras Negras, fueron detenidos Jaime “N.”, de 40 años; Luis “N.”, de 65; Alfonso Humberto “N.”, de 67; y Tania Azeneth “N.”, de 24. Durante el cateo, personal de la Fiscalía aseguró metanfetamina, mariguana y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales

Horas después, en el municipio de Allende, en la colonia Ignacio Allende, se realizó el segundo cateo que permitió la detención de Gerardo “N.”, de 57 años, y Martha “N.”, de 56. En este domicilio también se decomisó metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, asegurando evidencia vinculada al narcomenudeo.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que los aseguramientos y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, con el objetivo de que se continúe con las investigaciones correspondientes y se defina la situación legal de los implicados. Los seis detenidos permanecen bajo custodia dentro del término constitucional de 48 horas.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que la Delegación Norte 1 implementa para combatir el narcomenudeo en la región. La coordinación de los operativos permitió realizar intervenciones simultáneas en ambos municipios, optimizando recursos y asegurando evidencia clave para los procesos legales posteriores.

Autoridades insistieron en que los operativos buscan desarticular redes de distribución de drogas en la zona, reducir riesgos para la población y fortalecer la seguridad en los municipios donde se identifican actividades ilícitas relacionadas con narcóticos.

(Con información de medios locales)