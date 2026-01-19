CBP publica lista de frutas y verduras permitidas para ingresar a Estados Unidos

Piedras Negras
/ 19 enero 2026
    CBP publica lista de frutas y verduras permitidas para ingresar a Estados Unidos
    Los productos deben ser declarados y pasar inspección en los cruces fronterizos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aguacate, jícama y fresas: estos alimentos sí pueden entrar al vecino país desde nuestra frontera

EAGLE PASS, TX.- El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la lista oficial de frutas, verduras y productos de origen animal que pueden ingresar al país, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios y superen la inspección correspondiente en los cruces fronterizos.

Entre los alimentos autorizados se encuentran diversas frutas y verduras frescas, como aguacates sin semilla, hojas de sábila, fresas, maíz, dátiles, ajo, cilantro, menta, romero, berro y espinacas.

También están permitidos productos como jícama, limones, lechuga, melones, nueces, cebollas, chiles, repollo, piñas, tunas, tamarindo, tomates y uvas.

El CBP precisó que todas las frutas y verduras que estén bien cocidas pueden ingresar a Estados Unidos para consumo personal, ya que el proceso de cocción reduce el riesgo sanitario.

En cuanto a productos cárnicos, se permite el ingreso de carne de res, oveja y cabra, tanto crudas como cocidas. La carne de cerdo únicamente está autorizada en presentación enlatada, mientras que la carne de ave solo puede ingresar si está completamente cocida.

La autoridad fronteriza reiteró que todos los productos deben ser declarados al momento de cruzar la frontera, ya que omitir esta información puede derivar en sanciones.

Estas medidas forman parte de los controles para proteger la agricultura estadounidense y prevenir la introducción de plagas o enfermedades que representen un riesgo para los cultivos locales.

Temas


AGRICULTURA
comercio

Localizaciones


Piedras Negras

