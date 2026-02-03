Cierran puente internacional Piedras Negras-Eagle Pass por visita de la secretaria de Seguridad de EUA, Kristi Noem
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La visita de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos estuvo relacionada con la supervisión de acciones de seguridad en la frontera, aunque no se detalló su agenda oficial
EAGLE PASS, TX.– El Puente Internacional Número Uno, que conecta a Eagle Pass con Piedras Negras, permaneció cerrado durante varias horas la mañana de este martes debido a la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
De acuerdo con información oficial, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) notificó con anticipación a las autoridades locales sobre la suspensión temporal del cruce, como parte del operativo de seguridad desplegado durante la estancia de la funcionaria federal.
TE PUEDE INTERESAR: Marzo apunta a ser el mes más caluroso y Coahuila figura entre los estados con alza promedio de temperatura
El cierre comenzó alrededor de las 9:00 horas, cuando corporaciones policiales bloquearon el paso vehicular y redirigieron a los automovilistas hacia el Puente Internacional Número Dos, que permaneció abierto y operó como la única vía de conexión entre ambas ciudades fronterizas.
Una vez concluida la visita oficial, el Puente Internacional Número Uno fue reabierto y el flujo vehicular se restableció de manera paulatina.
Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre la agenda de la secretaria de Seguridad Interna, trascendió que su recorrido tuvo como objetivo conocer de primera mano las acciones y estrategias implementadas para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.