Cierran puente internacional Piedras Negras-Eagle Pass por visita de la secretaria de Seguridad de EUA, Kristi Noem

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 3 febrero 2026
    Cierran puente internacional Piedras Negras-Eagle Pass por visita de la secretaria de Seguridad de EUA, Kristi Noem
    Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, realizó una visita a Eagle Pass para supervisar las acciones de seguridad en la frontera, lo que derivó en el cierre temporal del Puente Internacional Número Uno. FOTO: REDES SOCIALES

La visita de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos estuvo relacionada con la supervisión de acciones de seguridad en la frontera, aunque no se detalló su agenda oficial

EAGLE PASS, TX.– El Puente Internacional Número Uno, que conecta a Eagle Pass con Piedras Negras, permaneció cerrado durante varias horas la mañana de este martes debido a la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) notificó con anticipación a las autoridades locales sobre la suspensión temporal del cruce, como parte del operativo de seguridad desplegado durante la estancia de la funcionaria federal.

TE PUEDE INTERESAR: Marzo apunta a ser el mes más caluroso y Coahuila figura entre los estados con alza promedio de temperatura

$!Automovilistas fueron desviados al Puente Internacional Número Dos, que operó como la única vía de cruce entre Eagle Pass y Piedras Negras durante el cierre.
Automovilistas fueron desviados al Puente Internacional Número Dos, que operó como la única vía de cruce entre Eagle Pass y Piedras Negras durante el cierre. FOTO: ARCHIVO

El cierre comenzó alrededor de las 9:00 horas, cuando corporaciones policiales bloquearon el paso vehicular y redirigieron a los automovilistas hacia el Puente Internacional Número Dos, que permaneció abierto y operó como la única vía de conexión entre ambas ciudades fronterizas.

Una vez concluida la visita oficial, el Puente Internacional Número Uno fue reabierto y el flujo vehicular se restableció de manera paulatina.

Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre la agenda de la secretaria de Seguridad Interna, trascendió que su recorrido tuvo como objetivo conocer de primera mano las acciones y estrategias implementadas para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo
Puentes Internacionales

Localizaciones


Coahuila
Eagle Pass
Estados Unidos

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?