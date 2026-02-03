Cierran puente internacional Piedras Negras-Eagle Pass por visita de la secretaria de Seguridad de EUA, Kristi Noem

EAGLE PASS, TX.– El Puente Internacional Número Uno, que conecta a Eagle Pass con Piedras Negras, permaneció cerrado durante varias horas la mañana de este martes debido a la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) notificó con anticipación a las autoridades locales sobre la suspensión temporal del cruce, como parte del operativo de seguridad desplegado durante la estancia de la funcionaria federal.

