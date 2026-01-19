Coahuila: Entregarán apoyos a 159 escuelas en la región norte mediante el programa La Escuela Es Nuestra

Piedras Negras
/ 19 enero 2026
    Coahuila: Entregarán apoyos a 159 escuelas en la región norte mediante el programa La Escuela Es Nuestra
    La notificación ocurrió durante una capacitación a Servidores de la Nación FOTO: VANGUARDIA / ARCHIVO

El apoyo corresponde a la edición 2026 del programa federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un total de 159 instituciones educativas de nivel básico y medio superior en la Región Norte de Coahuila serán beneficiadas durante la edición 2026 del programa federal La Escuela Es Nuestra, informó Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en esta zona.

La funcionaria dio a conocer, a través de su página de Facebook, que la notificación se realizó durante una capacitación impartida a los Servidores de la Nación en la Casa de la Cultura de Piedras Negras. Precisó que se trata de un primer bloque de apoyos.

TE PUEDE INTERESAR: Inspeccionan planteles intervenidos con recursos de La Escuela es Nuestra

La funcionaria federal adelantó que en los próximos días un facilitador visitará las escuelas seleccionadas para verificar y agendar las asambleas correspondientes. En su mensaje, también agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo al programa.

Durante dichas asambleas se conformará un comité ciudadano en cada institución educativa, integrado por madres y padres de familia junto con personal escolar.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, los recursos asignados deberán ser administrados por el tesorero del comité, quien junto con los demás integrantes definirá el destino de la inversión en beneficio de la comunidad escolar.

