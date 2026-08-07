Coahuila refuerza estrategia contra el gusano barrenador; mantiene 36 casos activos.

El funcionario explicó que prácticamente en la mayoría de los estados del país se han registrado casos activos o acumulados de gusano barrenador, por lo que las autoridades mantienen una estrategia basada principalmente en tres pilares: control de la movilización de ganado, vigilancia por barrido y dispersión de mosca estéril.

PIEDRAS NEGRAS. COAH.- Once brigadas realizan vigilancia en campo mientras avanza la dispersión de mosca estéril en las diferentes regiones del estado de Coahuila mantiene una estrategia permanente de control y contención del gusano barrenador, enfermedad que actualmente registra 36 casos activos en la entidad, informó Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien señaló que las acciones forman parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional y regional.

Montemayor Ortiz destacó que a nivel nacional se realizan esfuerzos para incrementar considerablemente la producción de mosca estéril. Recientemente comenzó operaciones una planta en Chiapas que permitirá aumentar la producción de aproximadamente 20 millones a entre 100 y 120 millones de moscas estériles por semana para 2028, lo que fortalecerá la estrategia de control de esta plaga.

En Coahuila, los 36 casos activos se concentran principalmente en la Región Sureste, particularmente en Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe. También se han detectado algunos casos en la Región Centro y, en menor medida, en la Región Norte, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los municipios y comunidades rurales.

El subsecretario informó que actualmente operan 11 brigadas de vigilancia por barrido, coordinadas entre autoridades federales y estatales, incluyendo Sader, Senasica y el Gobierno de Coahuila. Estas brigadas recorren predios ganaderos para revisar a los animales y detectar oportunamente cualquier herida que pueda convertirse en una gusanera.

Cuando se localiza una herida, el animal recibe tratamiento con productos y polvo cicatrizante, además de medicamentos desparasitantes como ivermectina o doramectina, que pueden proporcionar protección durante un periodo aproximado de 30 a 60 días.

Montemayor Ortiz destacó que prácticamente se duplicó el personal de campo de la Secretaría de Desarrollo Rural por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del titular de la dependencia.

Un aspecto que llamó la atención es que aproximadamente una cuarta parte de los casos registrados en Coahuila corresponde a animales de compañía y de traspatio, incluyendo perros utilizados como animales de rancho, pero también mascotas en zonas urbanas.

Por ello, las autoridades pidieron a la población revisar constantemente a sus animales y atender cualquier herida.En caso de detectar una posible gusanera, la recomendación es aislar al animal y reportar inmediatamente el caso ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Senasica o la Comisión México-Americana para la Prevención y Erradicación de Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Personal especializado acudirá para tomar muestras y determinar si las larvas corresponden al gusano barrenador u otro tipo de miasis. Una vez confirmado el caso, se procede a retirar las larvas y aplicar un tratamiento especial para eliminar aquellas que se encuentren en zonas más profundas de la herida.

El funcionario destacó que ninguno de los casos registrados hasta ahora en Coahuila ha provocado la muerte de un animal, debido a que la atención oportuna permite su recuperación en aproximadamente una o dos semanas.

Paralelamente, continúa la dispersión de mosca estéril mediante vuelos, estrategia que comenzó a implementarse en Coahuila desde hace aproximadamente dos meses y medio.

Las acciones abarcan diferentes zonas del estado, incluyendo la Región Centro, la Región Norte, la presa Don Martín, Progreso, Juárez, la Región Carbonífera, Múzquiz y municipios fronterizos como Zaragoza, Acuña, Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo.