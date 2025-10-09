Coahuila se consolida como el segundo estado más seguro del país

Piedras Negras
/ 9 octubre 2025
    Coahuila se consolida como el segundo estado más seguro del país
    El fiscal Federico Fernández Montañez, durante su visita a la Universidad Politécnica de Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El fiscal general, Federico Fernández, destaca el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para mantener bajos índices delictivos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a la participación activa de la ciudadanía, Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro del país, solo por debajo de Baja California Sur, afirmó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante una visita a la Universidad Politécnica de Piedras Negras, el funcionario destacó que la comunicación constante con la sociedad ha sido decisiva para fortalecer la seguridad. “La gente se convierte en vigilante de su propio entorno, y eso marca la diferencia”, señaló.

Fernández Montañez subrayó la importancia del involucramiento de los jóvenes, quienes, a través de grupos estudiantiles, se suman a tareas de observación y denuncia.

En la institución que visitó, varios alumnos de distintas carreras se integraron a un grupo de seguridad que colabora con las autoridades locales.

“El factor ciudadano en Coahuila es fundamental. Hoy los grupos de WhatsApp son una herramienta clave para conocer lo que ocurre en las colonias y atender de inmediato los reportes de la comunidad”, explicó el fiscal.

De acuerdo con datos del INEGI, Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en percepción de seguridad y registra la menor incidencia delictiva en los últimos 20 años.

Fernández Montañez resaltó que estos resultados son producto del modelo impulsado por el gobernador y del trabajo conjunto entre corporaciones municipales, estatales y federales.

“Se escucha muy bonito, pero esto no se logra solo: participan los ciudadanos, los estudiantes y las autoridades en todos los niveles”, puntualizó.

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

