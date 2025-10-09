Saltillo: ‘el PRI no desapareció, ahora se llama Morena’, afirma exdirigente del PSD

Samuel Acevedo Flores, exdirigente estatal de los partidos Socialdemócrata de Coahuila y Sí Coahuila, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “no ha desaparecido”, sino que ha cambiado de nombre, pues ahora “se llama Morena”.

Según el también exdiputado local, lo que existe en el país es una nueva versión del viejo sistema priista, al que calificó como “la dictadura perfecta, corregida y aumentada”.

Acevedo Flores consideró que muchas figuras del PRI y del PAN fueron “obligadas” a incorporarse a Morena por tener “cuentas pendientes”, lo que refleja —dijo— una “falsa democracia” en el país. Agregó que el actual centralismo del Gobierno Federal representa un retroceso de varias décadas.

También criticó la falta de congruencia en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, afirmó, “con sus palabras dice una cosa, pero en los hechos su primera acción fue defender completamente a Andrés Manuel López Obrador”.