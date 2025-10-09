Saltillo: ‘el PRI no desapareció, ahora se llama Morena’, afirma exdirigente del PSD

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Saltillo: ‘el PRI no desapareció, ahora se llama Morena’, afirma exdirigente del PSD
    Samuel Acevedo Flores, (centro) exdirigente del PSD y PCC, asegura que el “PRIMOR” es una realidad política en México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Samuel Acevedo señala que Morena reproduce los vicios del viejo régimen priista, critica el centralismo y acusa al Gobierno Federal de incongruencia política

Samuel Acevedo Flores, exdirigente estatal de los partidos Socialdemócrata de Coahuila y Sí Coahuila, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “no ha desaparecido”, sino que ha cambiado de nombre, pues ahora “se llama Morena”.

Según el también exdiputado local, lo que existe en el país es una nueva versión del viejo sistema priista, al que calificó como “la dictadura perfecta, corregida y aumentada”.

Acevedo Flores consideró que muchas figuras del PRI y del PAN fueron “obligadas” a incorporarse a Morena por tener “cuentas pendientes”, lo que refleja —dijo— una “falsa democracia” en el país. Agregó que el actual centralismo del Gobierno Federal representa un retroceso de varias décadas.

También criticó la falta de congruencia en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, afirmó, “con sus palabras dice una cosa, pero en los hechos su primera acción fue defender completamente a Andrés Manuel López Obrador”.

$!Acevedo Flores llamó a los ciudadanos a organizarse para recuperar la democracia.
Acevedo Flores llamó a los ciudadanos a organizarse para recuperar la democracia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El exdirigente señaló además que el actual régimen enfrenta presiones del gobierno de Estados Unidos, lo que, en su opinión, explica algunas decisiones recientes del Ejecutivo federal.

Acevedo Flores subrayó que ante el desgaste de los partidos tradicionales, “el pueblo debe organizarse como ciudadanía para rescatar al país”.

Finalmente, destacó el trabajo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por mantener una relación institucional con la presidenta Sheinbaum y, al mismo tiempo, por su gestión activa en favor del estado.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

