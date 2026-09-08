Coahuila supera la media nacional en suicidios; llaman a romper el silencio y pedir ayuda

La especialista enfatizó que este problema no responde a un motivo único, sino a la acumulación de factores no atendidos a tiempo. Entre las principales causas de riesgo destacan los trastornos de ansiedad y depresión, presiones económicas, conflictos familiares, duelos no superados, acoso escolar (bullying) y crisis personales. Estas circunstancias se agravan debido al estigma social y a la falta de red de apoyo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una tasa de 10.8 suicidios por cada 100 mil habitantes, Coahuila supera ampliamente la media nacional, estimada en seis casos por la misma proporción de población, advirtió Minerva Contreras Moreno, coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Contreras Moreno subrayó la importancia de derribar los mitos en torno a la salud mental: “Existe la falsa creencia de que preguntar directamente sobre el suicidio lo incita, pero es todo lo contrario. Hablar abiertamente, escuchar con empatía y permitir que la persona se desahogue es crucial para identificar señales de alerta e intervenir antes de una tragedia”.

Ante este panorama, la Jurisdicción Sanitaria recomendó a la población mantenerse atenta a cambios drásticos de conducta, aislamiento voluntario o pérdida de interés en las actividades cotidianas en familiares y amigos. Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a no estigmatizar los problemas emocionales y a buscar acompañamiento profesional oportuno.

Las señales de advertencia del suicidio pueden manifestarse a través de palabras, conductas y cambios emocionales o de personalidad. Reconocerlas a tiempo permite ofrecer apoyo crucial.

Señales verbales (lo que la persona dice)

Hablar sobre desear morir: Expresiones directas como “quisiera no haber nacido”, “quiero desaparecer” o “ya no quiero seguir siendo una carga”.

Expresar desesperanza: Comentarios sobre no tener un futuro, sentirse atrapado o considerar que sus problemas no tienen solución.

Mencionar culpa o vergüenza intensa: Sentir que ha decepcionado a otros o que el mundo estaría mejor sin ella.

Cambios en el comportamiento

Aislamiento social: Alejarse progresivamente de amigos, familiares y actividades que antes disfrutaba.

Despedidas implícitas o explícitas: Regalar pertenencias preciadas, cerrar cuentas, ordenar asuntos financieros o despedirse de seres queridos como si no los fuera a ver más.

Búsqueda de medios: Investigar en internet o intentar acceder a métodos para hacerse daño.

Conductas de riesgo: Manejar de forma temeraria, consumir drogas o alcohol en exceso o mostrar desprecio por la propia seguridad.

Cambio drástico de humor: Mostrar una calma o felicidad repentina después de un periodo prolongado de depresión profunda (esto a menudo indica que la persona ha tomado una decisión y siente alivio).

Cambios emocionales y físicos

Alteraciones del sueño y alimentación: Insomnio severo, pesadillas constantes o dormir en exceso, así como cambios drásticos en el apetito.

Ansiedad o agitación extrema: Irritabilidad, ataques de pánico o cambios de humor impredecibles.

Pérdida de interés: Apatía total hacia el trabajo, la escuela o sus pasatiempos.

Líneas de ayuda e intervención inmediata

Si identificas estas señales en ti o en alguien cercano, busca ayuda profesional de inmediato. No dejes a la persona sola si se encuentra en un riesgo inminente.

México (Línea de la Vida): 800 911 2000 (atención gratuita 24/7).