Destacan los beneficios del pago puntual del Impuesto Predial en Acuña, Coahuila

ACUÑA, COAHUILA.- El tesorero municipal, Carlos Donato Pérez Reyes, destacó que el cumplimiento puntual en el pago del impuesto predial ofrece múltiples beneficios a la ciudadanía, entre ellos, la participación gratuita en el sorteo de un automóvil último modelo y 16 premios adicionales.

El funcionario recordó que el Gobierno Municipal organiza este sorteo anual para incentivar a los contribuyentes que realizan su pago oportuno durante los primeros meses del año. Respecto a la fecha de la rifa, Pérez Reyes indicó que, aunque aún no se ha fijado un día exacto, tentativamente se prevé llevarla a cabo durante el próximo mes de octubre.