Destacan los beneficios del pago puntual del Impuesto Predial en Acuña, Coahuila
Pagar a tiempo el impuesto predial permite participar en el sorteo de un automóvil y obtener beneficios para diversos trámites patrimoniales
ACUÑA, COAHUILA.- El tesorero municipal, Carlos Donato Pérez Reyes, destacó que el cumplimiento puntual en el pago del impuesto predial ofrece múltiples beneficios a la ciudadanía, entre ellos, la participación gratuita en el sorteo de un automóvil último modelo y 16 premios adicionales.
El funcionario recordó que el Gobierno Municipal organiza este sorteo anual para incentivar a los contribuyentes que realizan su pago oportuno durante los primeros meses del año. Respecto a la fecha de la rifa, Pérez Reyes indicó que, aunque aún no se ha fijado un día exacto, tentativamente se prevé llevarla a cabo durante el próximo mes de octubre.
“El pago del impuesto se puede realizar directamente en las cajas de la Presidencia Municipal. Con ello, la ciudadanía entra automáticamente en el sorteo del vehículo y de diversos incentivos en efectivo”, puntualizó el tesorero.
Asimismo, el titular de Tesorería enfatizó que mantener al día este tributo brinda certeza jurídica y facilita diversos trámites patrimoniales para los propietarios, tales como el acceso a servicios básicos, escrituración, venta o herencias de bienes inmuebles.