Destacan los beneficios del pago puntual del Impuesto Predial en Acuña, Coahuila

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    Destacan los beneficios del pago puntual del Impuesto Predial en Acuña, Coahuila
    El Gobierno Municipal de Acuña prevé realizar en octubre el sorteo anual del predial, con un automóvil y 16 premios adicionales. ARCHIVO

Pagar a tiempo el impuesto predial permite participar en el sorteo de un automóvil y obtener beneficios para diversos trámites patrimoniales

ACUÑA, COAHUILA.- El tesorero municipal, Carlos Donato Pérez Reyes, destacó que el cumplimiento puntual en el pago del impuesto predial ofrece múltiples beneficios a la ciudadanía, entre ellos, la participación gratuita en el sorteo de un automóvil último modelo y 16 premios adicionales.

El funcionario recordó que el Gobierno Municipal organiza este sorteo anual para incentivar a los contribuyentes que realizan su pago oportuno durante los primeros meses del año. Respecto a la fecha de la rifa, Pérez Reyes indicó que, aunque aún no se ha fijado un día exacto, tentativamente se prevé llevarla a cabo durante el próximo mes de octubre.

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“El pago del impuesto se puede realizar directamente en las cajas de la Presidencia Municipal. Con ello, la ciudadanía entra automáticamente en el sorteo del vehículo y de diversos incentivos en efectivo”, puntualizó el tesorero.

Asimismo, el titular de Tesorería enfatizó que mantener al día este tributo brinda certeza jurídica y facilita diversos trámites patrimoniales para los propietarios, tales como el acceso a servicios básicos, escrituración, venta o herencias de bienes inmuebles.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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