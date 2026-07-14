Con inversión estatal, avanza construcción de techumbre en la Universidad Politécnica de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. 14 de julio. - La construcción de la nueva techumbre de la Universidad Politécnica de Piedras Negras ya se encuentra en marcha, una obra que forma parte del plan de inversión anunciado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la infraestructura educativa en la Región Norte.

El rector de la institución, Raúl Alejandro Vela Erhard, informó que los trabajos iniciaron hace aproximadamente dos semanas y presentan un buen avance, por lo que se espera que la comunidad universitaria pueda disfrutar de este nuevo espacio en los próximos meses.

Explicó que se trata de una techumbre tipo domo que es construida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), la cual permitirá realizar actividades académicas, deportivas y cívicas con mayor comodidad y protección frente a las condiciones climáticas.

Vela Erhard agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por autorizar esta importante obra, al destacar que la universidad se ubica en una zona elevada y con poca sombra, donde las altas temperaturas que se registran en Piedras Negras dificultan la realización de eventos al aire libre.

Asimismo, reconoció la gestión realizada por el diputado local Memo Ruiz, quien planteó al mandatario estatal la necesidad de construir esta infraestructura para beneficio de estudiantes, docentes y personal de la institución.

El rector señaló que la nueva techumbre brindará protección tanto durante la temporada de intenso calor como en invierno, mejorando las condiciones para el desarrollo de las actividades universitarias y fortaleciendo la infraestructura del plantel.