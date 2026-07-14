Ve DEA ‘mortífera conexión’ entre narco y gobierno en México

Dos meses y medio tras anunciar cargos criminales en contra del Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios, el jefe de la DEA Terry Cole aseguró que su agencia está enfocada en combatir todos los aspectos del narcotráfico incluyendo su conexión con el Gobierno mexicano.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) alertó sobre lo que dijo es una “mortífera conexión” entre el Gobierno de México y los cárteles del narcotráfico al tiempo que refrendó que la lucha en contra de estas organizaciones es su prioridad número uno.

“En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses”, dijo el jefe de la DEA.

“Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, apuntó Cole en un discurso pronunciado el lunes en la ciudad de Orlando, Florida donde participa en una cumbre en contra de las adicciones.

Aunque el video del discurso de Cole no estuvo inmediatamente disponible, la propia DEA distribuyó a medios el texto de las palabras del jefe de la agencia en el congreso anti-adicciones de Orlando donde también estuvieron el Procurador General interino, Todd Blanche, y la Zar Antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter.

Desde mayo y solo días tras que la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera públicas los cargos criminales en contra de Rocha Moya y los otros 9 funcionarios, el jefe de la DEA había ya asegurado ante el Capitolio que las acusaciones eran apenas “el comienzo” contra políticos mexicanos coludidos con el narco.