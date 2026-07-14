Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre

UCRANIA- Mientras los drones voladores han acaparado la atención del mundo y han reescrito las reglas del combate, una revolución más silenciosa avanza lentamente por debajo de ellos en el campo de batalla de Ucrania. Los batallones de robots terrestres, máquinas con orugas y ruedas que reparten suministros, transportan munición, evacuan a los heridos, colocan minas y, cada vez más, controlan el terreno, llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes. Esto los ha convertido en una herramienta indispensable para los soldados de infantería ucranianos, que pasan meses de rotación en búnkeres subterráneos escondiéndose de los drones voladores.

A la vanguardia, los vehículos terrestres no tripulados están haciendo lo que antes parecía estar a una generación de distancia: asaltar y capturar trincheras enemigas. En abril, el presidente Volodímir Zelenski dijo que las fuerzas ucranianas habían capturado una posición controlada por Rusia utilizando solo drones terrestres y aéreos, sin poner en peligro directo a ni un solo soldado de su propio bando. Ucrania está adelantando a los ejércitos más avanzados del mundo, incluido el de Rusia, en el desarrollo de robots terrestres. Al frente de esta iniciativa no están los genios del software que hay detrás de los drones aéreos, sino soldadores y mecánicos cuyas creaciones al estilo MacGyver ayudan con el trabajo pesado de los soldados de infantería. “Los drones se desarrollaron más rápido porque estaban en manos de gente de tecnología muy creativa”, dijo Oleksii Honcharuk, ex primer ministro y presidente del consejo de administración de Uforce, una empresa que fabrica drones terrestres. “Los sistemas robóticos terrestres se usaban sobre todo en las unidades de infantería de primera línea, donde el trabajo es más duro y más práctico: se trata más bien de averiguar cómo atornillar las piezas para que funcionen”. Ucrania, un país en clara desventaja, ha recurrido a trucos cada vez más técnicos para mantenerse en la lucha. Los drones cuadricópteros baratos impresos en 3D ahora son más importantes que los fusiles en el frente. Los drones navales han obligado a la flota rusa del mar Negro a refugiarse en puerto. Los drones interceptores ucranianos han resultado tan eficaces que algunos se enviaron a Medio Oriente para ayudar a derribar a los atacantes iraníes.

El combate terrestre, el ámbito que mejor conocemos los humanos, ha sido la última frontera. Lastrados por un terreno lleno de escombros y presa fácil para los drones que sobrevuelan la zona, los robots terrestres tardaron en imponerse. Su desarrollo tenía menor prioridad y recibía menos financiación que el de los drones aéreos, cuyos ágiles operadores deslumbraron al mundo militar. Los mecánicos y los soldados de infantería que veían una necesidad acuciante de robots defendieron su causa. Uno de los primeros fue el capitán Oleksandr Kharkovets, que ahora dirige el batallón de robots terrestres de la 93.a Brigada Mecanizada. Antes de la invasión a gran escala de Rusia, el capitán Kharkovets regentaba un taller de electrónica automovilística. En 2023, mientras luchaba casa por casa entre las ruinas de Bajmut, se agachó detrás de un muro con su rifle y pensó: “Las máquinas pueden hacer esto”. Cuando llegaron las órdenes de retirada, dejó atrás a muchos compañeros caídos. Después, decidió poner en práctica sus habilidades como mecánico para que otros soldados, vivos o muertos, no fueran abandonados. Fijó un gancho y una ametralladora a un vehículo teledirigido para arrastrar a los caídos mientras proporcionaba fuego de cobertura. Más adelante en el mismo año, el vehículo se utilizó para recuperar un cadáver al que un equipo de fuerzas especiales llevaba una semana sin poder llegar. El capitán Kharkovets grabó la misión y preparó una presentación para convencer a sus mandos de que adoptaran el robot terrestre. “Y entonces”, dijo, “todo despegó”. SALVAR VIDAS Ucrania se enfrenta a una realidad brutal. Su ejército cuenta con menos soldados que Rusia. Mantener a los soldados con vida es una misión vital. Esto se ha vuelto más difícil a medida que la “zona de muerte”, esa franja a lo largo del frente donde cualquier movimiento te expone a ser destruido por drones voladores, se ha ido ampliando sin piedad. En algunos sitios, ahora se extiende unos 24 kilómetros hacia el interior. Llegar a una posición puede ser más peligroso que mantenerla. “Simplemente no podemos permitirnos perder personal”, dijo el comandante Oleksandr, cuyo apellido no se revela por motivos de seguridad.

Está al mando del batallón de sistemas terrestres no tripulados de la Brigada K-2, que cuenta con más de 500 soldados y más de 600 robots, y lleva a cabo cinco o seis misiones al día. La brigada tuvo que averiguar cómo proteger mejor a sus soldados, dijo el mayor Oleksandr, o “pronto nos habríamos quedado sin conductores de camionetas” para cubrir las necesidades logísticas. Los robots terrestres cambiaron las reglas del juego. Son más pequeños y más lentos que las camionetas, pero más difíciles de detectar desde el aire y no desprenden calor corporal. Cuando los destruyen, nadie muere. El sargento Dmytro Ivanov, comandante de un pelotón de sistemas robóticos terrestres de la 36.a Brigada, dijo que, una vez que su unidad tuvo suficientes máquinas no tripuladas, “cubrieron hasta el 80 por ciento de las tareas sin gente: todo el transporte y las entregas”. Su decisión de recurrir a los robots surgió de su propio agotamiento. Como ingeniero de combate, había tenido que cargar con minas durante unos 14 kilómetros en una mochila. Su brigada recibía pocos suministros, dijo, así que su equipo fabricó gran parte de su equipamiento desde cero. Hoy en día, dirige dos talleres cerca del frente. En uno se encargan de la electrónica, como las radios y los controladores que dirigen los vehículos. En el otro, se sueldan y montan los buggies. Las máquinas tienen sus límites. En la llanura de la estepa, son blancos fáciles. Un robot no puede trepar a un árbol, saltar a una trinchera ni improvisar como lo hace un soldado. Los ingenieros trabajan a toda velocidad para proteger los vehículos equipándolos con sistemas de defensa aérea miniaturizados. El fuego amigo es otro problema. Una unidad probó a coser en los uniformes chips del tipo que se usa en los mandos a distancia de los coches, RFID, para que la torreta de un robot pudiera distinguir a un soldado ucraniano de uno ruso.