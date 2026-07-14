Los robots ucranianos revolucionan la guerra terrestre
Empezaron como vehículos de transporte de materiales. Ahora, los robots terrestres evacuan heridos, defienden trincheras e incluso matan
UCRANIA- Mientras los drones voladores han acaparado la atención del mundo y han reescrito las reglas del combate, una revolución más silenciosa avanza lentamente por debajo de ellos en el campo de batalla de Ucrania.
Los batallones de robots terrestres, máquinas con orugas y ruedas que reparten suministros, transportan munición, evacuan a los heridos, colocan minas y, cada vez más, controlan el terreno, llevan a cabo ahora miles de misiones cada mes. Esto los ha convertido en una herramienta indispensable para los soldados de infantería ucranianos, que pasan meses de rotación en búnkeres subterráneos escondiéndose de los drones voladores.
A la vanguardia, los vehículos terrestres no tripulados están haciendo lo que antes parecía estar a una generación de distancia: asaltar y capturar trincheras enemigas. En abril, el presidente Volodímir Zelenski dijo que las fuerzas ucranianas habían capturado una posición controlada por Rusia utilizando solo drones terrestres y aéreos, sin poner en peligro directo a ni un solo soldado de su propio bando.
Ucrania está adelantando a los ejércitos más avanzados del mundo, incluido el de Rusia, en el desarrollo de robots terrestres. Al frente de esta iniciativa no están los genios del software que hay detrás de los drones aéreos, sino soldadores y mecánicos cuyas creaciones al estilo MacGyver ayudan con el trabajo pesado de los soldados de infantería.
“Los drones se desarrollaron más rápido porque estaban en manos de gente de tecnología muy creativa”, dijo Oleksii Honcharuk, ex primer ministro y presidente del consejo de administración de Uforce, una empresa que fabrica drones terrestres. “Los sistemas robóticos terrestres se usaban sobre todo en las unidades de infantería de primera línea, donde el trabajo es más duro y más práctico: se trata más bien de averiguar cómo atornillar las piezas para que funcionen”.
Ucrania, un país en clara desventaja, ha recurrido a trucos cada vez más técnicos para mantenerse en la lucha. Los drones cuadricópteros baratos impresos en 3D ahora son más importantes que los fusiles en el frente. Los drones navales han obligado a la flota rusa del mar Negro a refugiarse en puerto. Los drones interceptores ucranianos han resultado tan eficaces que algunos se enviaron a Medio Oriente para ayudar a derribar a los atacantes iraníes.
El combate terrestre, el ámbito que mejor conocemos los humanos, ha sido la última frontera. Lastrados por un terreno lleno de escombros y presa fácil para los drones que sobrevuelan la zona, los robots terrestres tardaron en imponerse. Su desarrollo tenía menor prioridad y recibía menos financiación que el de los drones aéreos, cuyos ágiles operadores deslumbraron al mundo militar.
Los mecánicos y los soldados de infantería que veían una necesidad acuciante de robots defendieron su causa. Uno de los primeros fue el capitán Oleksandr Kharkovets, que ahora dirige el batallón de robots terrestres de la 93.a Brigada Mecanizada.
Antes de la invasión a gran escala de Rusia, el capitán Kharkovets regentaba un taller de electrónica automovilística. En 2023, mientras luchaba casa por casa entre las ruinas de Bajmut, se agachó detrás de un muro con su rifle y pensó: “Las máquinas pueden hacer esto”.
Cuando llegaron las órdenes de retirada, dejó atrás a muchos compañeros caídos. Después, decidió poner en práctica sus habilidades como mecánico para que otros soldados, vivos o muertos, no fueran abandonados.
Fijó un gancho y una ametralladora a un vehículo teledirigido para arrastrar a los caídos mientras proporcionaba fuego de cobertura. Más adelante en el mismo año, el vehículo se utilizó para recuperar un cadáver al que un equipo de fuerzas especiales llevaba una semana sin poder llegar. El capitán Kharkovets grabó la misión y preparó una presentación para convencer a sus mandos de que adoptaran el robot terrestre.
“Y entonces”, dijo, “todo despegó”.
SALVAR VIDAS
Ucrania se enfrenta a una realidad brutal. Su ejército cuenta con menos soldados que Rusia. Mantener a los soldados con vida es una misión vital.
Esto se ha vuelto más difícil a medida que la “zona de muerte”, esa franja a lo largo del frente donde cualquier movimiento te expone a ser destruido por drones voladores, se ha ido ampliando sin piedad. En algunos sitios, ahora se extiende unos 24 kilómetros hacia el interior. Llegar a una posición puede ser más peligroso que mantenerla.
“Simplemente no podemos permitirnos perder personal”, dijo el comandante Oleksandr, cuyo apellido no se revela por motivos de seguridad.
Está al mando del batallón de sistemas terrestres no tripulados de la Brigada K-2, que cuenta con más de 500 soldados y más de 600 robots, y lleva a cabo cinco o seis misiones al día.
La brigada tuvo que averiguar cómo proteger mejor a sus soldados, dijo el mayor Oleksandr, o “pronto nos habríamos quedado sin conductores de camionetas” para cubrir las necesidades logísticas.
Los robots terrestres cambiaron las reglas del juego. Son más pequeños y más lentos que las camionetas, pero más difíciles de detectar desde el aire y no desprenden calor corporal. Cuando los destruyen, nadie muere.
El sargento Dmytro Ivanov, comandante de un pelotón de sistemas robóticos terrestres de la 36.a Brigada, dijo que, una vez que su unidad tuvo suficientes máquinas no tripuladas, “cubrieron hasta el 80 por ciento de las tareas sin gente: todo el transporte y las entregas”.
Su decisión de recurrir a los robots surgió de su propio agotamiento. Como ingeniero de combate, había tenido que cargar con minas durante unos 14 kilómetros en una mochila. Su brigada recibía pocos suministros, dijo, así que su equipo fabricó gran parte de su equipamiento desde cero.
Hoy en día, dirige dos talleres cerca del frente. En uno se encargan de la electrónica, como las radios y los controladores que dirigen los vehículos. En el otro, se sueldan y montan los buggies.
Las máquinas tienen sus límites. En la llanura de la estepa, son blancos fáciles. Un robot no puede trepar a un árbol, saltar a una trinchera ni improvisar como lo hace un soldado. Los ingenieros trabajan a toda velocidad para proteger los vehículos equipándolos con sistemas de defensa aérea miniaturizados.
El fuego amigo es otro problema. Una unidad probó a coser en los uniformes chips del tipo que se usa en los mandos a distancia de los coches, RFID, para que la torreta de un robot pudiera distinguir a un soldado ucraniano de uno ruso.
Aun así, los responsables ucranianos dicen que ya no pueden imaginarse un ejército sin robots terrestres. El país tiene previsto fabricar 50.000 en 2026, más del doble de la producción del año pasado. El ejército está construyendo un centro dedicado a estos sistemas.
El ejército ruso también usa robots terrestres, a menudo para las mismas tareas, pero en mucha menor medida que Ucrania.
Por el precio de un vehículo blindado de infantería, dijo Maksym Vasylchenko, presidente de la asociación ucraniana de fabricantes de sistemas robóticos terrestres, una brigada puede comprar 77 robots terrestres.
“Eso te da 77 oportunidades de completar una misión sin perder vidas”, dijo.
Muchos soldados ucranianos opinan que los robots terrestres nunca se generalizarán tanto como los drones aéreos.
El costo de los vehículos terrestres es de unos 24.000 dólares en promedio, el doble que un dron de carga pesada y mucho más que un pequeño cuadricóptero cargado de explosivos. Los drones aéreos pueden abastecer a los soldados más rápido y hacer viajes repetidos, aunque transportan mucho menos.
Aun así, hay cosas que las máquinas voladoras no pueden hacer.
La unidad del comandante Oleksandr evacuó hace poco a un soldado de asalto que había pisado una mina y perdido una pierna. Dijo que un robot recorrió 4 kilómetros por territorio enemigo y, por el camino, se topó con tres minas. Pero consiguió sacar al soldado con vida.
“Sin el buggy, habría sido imposible salvarlo”, dijo el mayor Oleksandr, “porque nadie habría corrido un riesgo tan grande por su vida”.
Más allá de lo esperado
La logística llevó a la infantería ucraniana a fabricar robots terrestres. Sin embargo, lo que ahora entusiasma a los soldados es su potencial de combate.
En diciembre de 2024, el Cuerpo de Khartia llevó a cabo lo que se cree que fue el primer asalto totalmente robotizado. Una fuerza coordinada de drones en la región de Járkov arrolló una posición rusa. Los vehículos no tripulados, equipados con ametralladoras, lanzallamas y explosivos, se abrieron paso por el bosque mientras los drones vigilaban desde arriba.
Las expectativas eran modestas. “Nuestro objetivo mínimo era que un solo robot llegara a la posición enemiga”, dijo el teniente Andrii Kopach, comandante de una compañía de sistemas terrestres no tripulados del cuerpo, que ayudó a planificar la misión.
Un año después, se ríe al recordar el resultado. “Lo único que hicimos fue destruir un refugio”, dijo. Hoy en día, los robots equipados, por ejemplo, con armas o bombas capturan prisioneros por su cuenta y los entregan a los soldados ucranianos a cierta distancia del frente. En la práctica, eso ha significado que los soldados rusos enarbolen una bandera blanca o levanten las manos mientras un robot los escolta hasta una posición ucraniana.
Las máquinas también defienden el terreno. Cerca de un pueblo disputado, un vehículo oruga con una ametralladora calibre 50 montada hizo guardia, solo, durante 45 días, dijo el subteniente Mykola Zinkevych, que dirigió la operación para la Tercera Brigada de Asalto.
“Cada mañana salía a cumplir su misión de combate y volvía por la tarde para recargarse”, dijo.
Sus soldados escondían el robot en tres posiciones diferentes, cambiándolo cada dos días. Los rusos nunca se dieron cuenta de que era una máquina, dijo.
“La guerra es un experimento constante”, añadió Zinkevych.
La última novedad son las torretas automáticas para derribar drones aéreos. Aunque todavía están en fase experimental, han funcionado en decenas de ocasiones. Se apagan y se enfrían entre disparo y disparo, por lo que a las cámaras térmicas enemigas les cuesta detectarlas.
Zinkevych calcula que cada derribo con estas torretas podría salvar la vida de tres o cuatro soldados ucranianos.
Lo que vendrá después se va decidiendo mes a mes.
En la 36.a Brigada, el equipo del sargento Ivanov cambia las cámaras analógicas por digitales, instala unidades satelitales Starlink para mejorar la navegación y blindan sus robots contra la metralla. Sus soldados montan neumáticos sin aire que una explosión no puede desinflar y añaden baterías para ampliar la autonomía de los robots a 50 kilómetros.
“La guerra no tiene tácticas fijas”, dijo Ivanov. “Todo se basa en la capacidad de evaluar, anticiparse e improvisar sin cesar. Cada día es diferente”. c. 2026 The New York Times Company.
Por Maria Varenikova and Paul Mozur, The New York Times.