¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi

La decisión llamó la atención de aficionados y analistas debido al historial que el silbante mantiene con Lionel Messi y con la selección argentina. Aunque la designación forma parte del procedimiento habitual de la Comisión de Árbitros de la FIFA, en redes sociales rápidamente surgieron comentarios sobre las coincidencias entre Elfath y algunos de los momentos más importantes en la carrera reciente del capitán albiceleste.

La FIFA confirmó que el árbitro estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , un duelo que, además de su relevancia deportiva, revive una de las rivalidades más intensas en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro llega en un contexto en el que el arbitraje ha sido uno de los temas más discutidos durante el torneo, especialmente después de las críticas expresadas por algunas selecciones que quedaron eliminadas frente a Argentina.

Ismail Elfath nació en Casablanca, Marruecos , y emigró a Estados Unidos cuando tenía 18 años. Antes de convertirse en árbitro profesional estudió Ingeniería Mecánica y, durante un tiempo, jugó como delantero en el club Austin Lightning , perteneciente a la USL League Two.

“ Los árbitros toman decisiones honestas ”, afirmó Pierluigi Collina , presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, al rechazar las acusaciones de favoritismo.

Su incursión en el arbitraje surgió de una experiencia poco común. De acuerdo con The Telegraph, decidió dejar las canchas como jugador después de cuestionar el nivel del arbitraje, optando por formarse como silbante para aportar desde otra perspectiva al fútbol.

Debutó en la Major League Soccer (MLS) el 19 de mayo de 2012 y con el paso de los años se consolidó como uno de los árbitros más destacados de Estados Unidos. Su desempeño le permitió recibir el reconocimiento como Árbitro del Año de la MLS en 2020 y 2022, además de ser convocado para las Copas del Mundo de Qatar 2022 y 2026.

En la presente edición del Mundial dirigió los encuentros entre Japón y Países Bajos, España y Uruguay y Noruega contra Brasil, este último marcado por una revisión del VAR que modificó una decisión inicial sobre un penal a favor de la selección brasileña.

EL HISTORIAL DE ELFATH CON LIONEL MESSI

La polémica alrededor de la designación se alimenta por las coincidencias que el árbitro ha tenido con Lionel Messi en los últimos años.

Tras la llegada del astro argentino al Inter Miami, Elfath dirigió la final de la Leagues Cup frente al Nashville SC, encuentro que terminó con el primer título del club estadounidense de la mano del campeón del mundo.

Posteriormente, el árbitro volvió a coincidir con Messi en otros compromisos del Inter Miami, todos con resultados favorables para el conjunto de la MLS.

Otra referencia importante ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, donde Ismail Elfath formó parte del equipo arbitral de la final entre Argentina y Francia como cuarto árbitro, partido que terminó con la conquista del tercer campeonato mundial para la Albiceleste.

Aunque estos antecedentes no implican una relación directa con el desarrollo de los encuentros, han sido utilizados por algunos aficionados para cuestionar la designación del silbante estadounidense.

LAS CRÍTICAS AL ARBITRAJE EN EL MUNDIAL 2026

El recorrido de Argentina hacia las semifinales también estuvo acompañado por cuestionamientos arbitrales provenientes de algunas de las selecciones eliminadas.

Después del partido de octavos de final frente a Egipto, la federación de ese país expresó públicamente su inconformidad por decisiones que consideró desfavorables.

Más adelante, el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, criticó la expulsión de Breel Embolo durante los cuartos de final.

“El árbitro tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva”, declaró el estratega suizo tras la eliminación de su equipo.

Ante estas acusaciones, Pierluigi Collina reiteró que los árbitros de la FIFA trabajan con plena independencia y negó cualquier tipo de influencia externa.

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente”, sostuvo el dirigente, quien defendió la imparcialidad del cuerpo arbitral del torneo.

Con este contexto, la semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo concentra la expectativa deportiva por el pase a la final, sino también una atención especial sobre el desempeño arbitral de Ismail Elfath, cuyo historial vuelve a colocarlo en el centro de la conversación mundial.