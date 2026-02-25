Piedras Negras: arroja mujer celosa ácido a su pareja tras discusión en colonia Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una discusión al interior de un domicilio en la colonia Argentinas terminó con un hombre hospitalizado tras sufrir quemaduras en el rostro provocadas por una sustancia corrosiva. Los hechos ocurrieron la mañana del martes en la calle Sierra del Colorado, en Piedras Negras.

El afectado fue identificado como José Andrés ¨N¨, de 29 años, quien de acuerdo con su propio señalamiento, sostuvo una confrontación con su pareja sentimental luego de regresar de una salida nocturna. Ambos habían acudido a un bar denominado Free Roll y retornaron a la vivienda ya por la mañana, momento en que inició el altercado.

Según la versión proporcionada, la disputa se habría originado por celos, ya que la mujer, identificada como Andrea ¨N¨, de 23 años, presuntamente se molestó debido a que el hombre estuvo conversando con dos de sus amigas durante una reunión previa. La discusión escaló a agresiones físicas, incluyendo golpes y rasguños.

En medio del enfrentamiento, la mujer habría tomado una botella que contenía ácido muriático y se la lanzó directamente al rostro, causándole lesiones. El hombre resultó con quemaduras de primer grado en el ojo derecho, además de otras afectaciones en la cara.

Tras la agresión, el lesionado logró salir del domicilio para solicitar ayuda a familiares que residen frente a su vivienda. Fueron ellos quienes realizaron el llamado de auxilio, lo que generó la movilización de paramédicos del Departamento de Bomberos.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron a José Andrés Vega González al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para su valoración médica y tratamiento especializado.

Elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Sin embargo, la presunta agresora permaneció al interior del domicilio y no fue detenida en ese momento.

Autoridades informaron que será necesaria la presentación formal de la denuncia para que se inicie el procedimiento legal correspondiente y se determinen las responsabilidades en este caso.

El hecho quedó bajo registro oficial mientras continúan las diligencias relacionadas con la agresión ocurrida en este sector habitacional de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)