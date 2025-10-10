Condenan a 10 años de prisión a hombre por intentar ingresar armas y mariguana en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Antonio “N” fue sentenciado a 10 años de prisión tras declararse culpable por delitos contra la salud y la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Piedras Negras. Además, deberá pagar una multa de 18 mil 600 pesos por concepto de reparación del daño.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional interceptaron al imputado al intentar ingresar a México por el Puente Internacional II. Durante la inspección del vehículo que conducía, los agentes aseguraron dos pistolas ilegales, 15 cartuchos útiles, dos cargadores, tres básculas y 248 gramos de mariguana.

Tras su detención, Antonio fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, donde se inició un proceso judicial por los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Para agilizar el procedimiento, el acusado se acogió a un procedimiento abreviado, declarando su culpabilidad ante el Juez de Control Federal, quien dictó la sentencia condenatoria.

El proceso fue llevado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la audiencia, el Juez de Distrito confirmó tanto la pena de prisión como la sanción económica equivalente a 173 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Tras recibir la sentencia, Antonio fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, en Mesillas, Ramos Arizpe, donde cumplirá su condena.

La FGR destacó que la acción forma parte de los esfuerzos permanentes para prevenir el ingreso ilegal de armas y drogas al país, así como para sancionar a quienes intenten vulnerar la seguridad nacional mediante delitos de alto impacto. La coordinación entre la Guardia Nacional y el Ministerio Público Federal fue clave para asegurar el decomiso y judicializar el caso de manera eficiente.

(Con información de medios locales)