Amparo en mano, gerente de Simas llama a cerrar el pleito con Alcalde de Piedras Negras (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Lorenzo Menera invitó al Presidente Municipal y al secretario del Ayuntamiento. a dialogar y ‘darle vuelta a la página’
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de semanas de confrontación con el alcalde Jacobo Rodríguez por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, llamó públicamente a la reconciliación y al trabajo conjunto, tras obtener un amparo federal que impide al Cabildo remover al consejo directivo.
El Juzgado Tercero de Distrito, a cargo del juez Juan Marcos Dávila Rangel, concedió la suspensión a favor de Menera y de otros 10 integrantes del consejo, ordenando que el Cabildo se abstenga de tratar el tema en sesión mientras se resuelve el fondo del asunto.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Será de gran beneficio la ampliación de empresas locales en licitación de carbón
En un video difundido en redes sociales, el funcionario adoptó un tono conciliador y exhortó al alcalde y al secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar, a dejar atrás las diferencias.
“Aunque el amparo salió a favor, gracias a Dios, nosotros ya queremos darle vuelta a la página; de mi parte, ya no quiero pelear”, expresó Menera mientras convivía con trabajadores del organismo a quienes ofreció hamburguesas.
El gerente reconoció que el conflicto con el alcalde “ha sido bastante fuerte”, pero subrayó que la ciudadanía no eligió a sus autoridades “para ver un pleito”.
“La gente no votó por un circo ni por una telenovela, sino por trabajo. Y debemos trabajar más fuerte”, insistió.
Menera incluso invitó al alcalde a reunirse con él: “A ver si ya me recibe, porque le mando mensajes y no me contesta. Está invitado al diálogo; tenemos más hamburguesas, puede traer al secretario también”, concluyó con humor.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se consolida como el segundo estado más seguro del país
El mensaje de conciliación busca cerrar un capítulo de tensiones que durante semanas polarizó al gobierno municipal y al organismo de agua.