Amparo en mano, gerente de Simas llama a cerrar el pleito con Alcalde de Piedras Negras (video)

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de semanas de confrontación con el alcalde Jacobo Rodríguez por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, llamó públicamente a la reconciliación y al trabajo conjunto, tras obtener un amparo federal que impide al Cabildo remover al consejo directivo.

El Juzgado Tercero de Distrito, a cargo del juez Juan Marcos Dávila Rangel, concedió la suspensión a favor de Menera y de otros 10 integrantes del consejo, ordenando que el Cabildo se abstenga de tratar el tema en sesión mientras se resuelve el fondo del asunto.

En un video difundido en redes sociales, el funcionario adoptó un tono conciliador y exhortó al alcalde y al secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar, a dejar atrás las diferencias.

“Aunque el amparo salió a favor, gracias a Dios, nosotros ya queremos darle vuelta a la página; de mi parte, ya no quiero pelear”, expresó Menera mientras convivía con trabajadores del organismo a quienes ofreció hamburguesas.