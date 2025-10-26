Condenan a hondureño a 10 años en Eagle Pass por portar imágenes de abuso infantil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ciudadano hondureño fue sentenciado a 10 años de prisión federal tras ser declarado culpable de intentar introducir material de abuso sexual infantil a Estados Unidos mediante el Puente Internacional II de Eagle Pass y Piedras Negras.

De acuerdo con documentos judiciales, Nolber Rolando ¨N¨, de 32 años, arribó al puerto fronterizo el 7 de octubre de 2024, donde un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo remitió a una inspección secundaria. Durante la revisión de su teléfono celular, los agentes detectaron varias imágenes sugestivas de menores de edad.

El acusado reconoció que poseía pornografía infantil a través de una cuenta en la aplicación Telegram, lo que llevó a las autoridades a realizar una investigación más profunda sobre la cuenta. La pesquisa permitió identificar seis videos con material de abuso sexual infantil, que sirvieron como evidencia en el proceso judicial.

Nolber Rolando fue formalmente acusado el 6 de noviembre de 2024 por los delitos de importación, transporte y posesión de representaciones visuales sexualmente explícitas de menores. Durante el proceso, el acusado se declaró culpable del cargo de importación el 2 de abril de 2025.

La sentencia de 10 años de prisión fue dictada esta semana por un juez federal en la Corte de Del Río, Estados Unidos. La condena responde a la gravedad de los delitos cometidos y al intento de introducir material ilícito a territorio estadounidense.

El caso fue registrado en Eagle Pass, en la frontera con Piedras Negras, Coahuila, y refleja la colaboración entre las autoridades de Aduanas y la Corte Federal para combatir la pornografía infantil y delitos relacionados con menores en la región fronteriza.

Las diligencias judiciales y la sentencia buscan establecer precedentes en la persecución de este tipo de delitos y asegurar que los responsables cumplan con la sanción correspondiente según la legislación federal estadounidense.

