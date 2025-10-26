Muere trabajador tras descarga eléctrica en Nava

NAVA, COAH.- Un trabajador de la empresa Total Play falleció la tarde del sábado en Nava, Coahuila, luego de recibir una descarga eléctrica de 13 mil 200 voltios mientras realizaba labores de instalación en un poste de la colonia Venustiano Carranza, en el sector Aeropuerto.

El incidente se registró aproximadamente a las 17:00 horas en la calle 8, cuando el empleado, identificado como Alberto ¨N¨, de 63 años y residente del fraccionamiento Real del Norte, llevaba a cabo la instalación de cableado para nuevos servicios de internet y televisión de paga. Durante su trabajo, la corriente de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada un metro por encima de su posición, lo alcanzó, provocando que cayera desde una altura de seis metros.

Aunque Alberto ¨N¨ utilizaba una escalera especializada, apoyada sobre un cable de datos, la descarga de la línea de mediana tensión le provocó la caída y su muerte instantánea. Paramédicos que arribaron al sitio solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El accidente ha sido turnado a las autoridades competentes, quienes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal suceso.

Las diligencias oficiales continuarán con el objetivo de esclarecer la causa exacta del accidente y determinar si se cumplían todos los protocolos de seguridad durante la labor realizada por el empleado de Total Play.

(Con información de medios locales)