Condonan a 30 años a presunto líder nigropetense de red de tráfico de migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre originario de Piedras Negras, fue condenado a tres décadas de prisión en una corte federal de Estados Unidos tras ser señalado como pieza clave de una organización dedicada al traslado ilegal de migrantes hacia territorio estadounidense. Las autoridades federales indicaron que la operación criminal movilizó a cientos de personas durante más de un año y dejó como saldo al menos una muerte.

La sentencia fue dictada en un tribunal federal con sede en Del Río, Texas. El acusado, identificado como Pedro Luis “N”, de 36 años, fue considerado responsable de participar en una conspiración dedicada al transporte clandestino de extranjeros. De acuerdo con expedientes judiciales, el grupo operó principalmente en el suroeste de Texas entre enero de 2021 y julio de 2022.

Las investigaciones apuntan a que Pedro Luis “N” desempeñaba un papel central dentro de la organización, encargándose de coordinar el traslado inicial de migrantes que cruzaban hacia Estados Unidos. Según los registros del caso, el acusado y uno de sus colaboradores organizaban los movimientos de los grupos y proporcionaban los medios para cruzarlos hacia territorio estadounidense.

Durante el proceso judicial se expuso un episodio que formó parte de la investigación. En una llamada telefónica con uno de sus cómplices, identificado como Miguel Ángel “N”, el ahora sentenciado informó que uno de los migrantes que era transportado se había desmayado. Posteriormente, registros telefónicos obtenidos durante la investigación revelaron fotografías del extranjero, quien había fallecido.

Las autoridades federales también documentaron la presunta participación del acusado mediante comunicaciones electrónicas. El número telefónico de Pedro Luis “N” apareció vinculado a la red criminal mediante conversaciones de WhatsApp con Miguel Ángel “N”, con la hermana de éste, Luz “N”, y con otra implicada identificada como Erica Aracely “N”.

Durante un cateo efectuado en la vivienda del acusado, agentes localizaron 74 teléfonos celulares. De ese total, 14 fueron asegurados, mientras que se sospecha que los 60 restantes pertenecían a migrantes que habían sido trasladados de manera ilegal a Estados Unidos. Además, las autoridades revisaron 285 mensajes de audio intercambiados entre Pedro Luis “N” y Luz “N”, los cuales hacían referencia a la coordinación de recogidas, así como a lugares utilizados para resguardar a las personas transportadas.

La investigación encabezada por ICE Homeland Security Investigations reveló que la organización cobraba 9,500 dólares por cada migrante que era introducido de contrabando a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, aproximadamente la mitad de esas ganancias era destinada al líder de la red.

En total, el Departamento de Justicia estimó que más de 500 migrantes fueron trasladados por esta estructura criminal, generando más de 4.7 millones de dólares en ingresos durante el periodo investigado.

Las indagatorias también revelaron que los implicados utilizaban vehículos modificados para ocultar a los migrantes durante los traslados. Entre ellos se encontraba un camión de 18 ruedas con un compartimento falso dentro del remolque, el cual podía albergar hasta 40 personas. Ese vehículo fue interceptado por autoridades federales durante un intento de traslado.

El proceso judicial contra Pedro Luis “N” inició con una acusación formal presentada el 17 de agosto de 2022, posteriormente ampliada el 28 de febrero de 2024. El hombre fue detenido el 8 de marzo de 2024 y meses después, el 26 de noviembre de ese mismo año, se declaró culpable del cargo de conspiración para transportar migrantes con resultado de muerte.

Finalmente, la jueza federal Alia Moses dictó una condena de 30 años de prisión, además de imponer una multa de 500,000 dólares.

Otros integrantes de la red también han enfrentado sentencias en tribunales federales. Herrera “N” y Miguel “N” fueron condenados en mayo de 2025 a 151 y 216 meses de prisión, respectivamente, mientras que Erica Aracely “N” recibió 132 meses de cárcel. Un último implicado, José Eduardo “N”, tiene programada su audiencia de sentencia para el 25 de marzo.

El caso fue investigado por agentes de ICE Homeland Security Investigations, con apoyo de la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Alguaciles y oficinas del sheriff de los condados de Bexar y Maverick.

(Con información de medios locales)