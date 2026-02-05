Confirman seis casos de tuberculosis en la Región Norte de Coahuila en lo que va del 2026

Durante los primeros meses de 2026, la Jurisdicción Sanitaria 01 ha confirmado seis casos de tuberculosis en distintos municipios de la región norte de Coahuila, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades de Salud, quienes insisten en la detección oportuna para evitar complicaciones graves.

El caso más reciente corresponde a un paciente del municipio de Nava, diagnosticado la semana pasada, informó Zayuri Cázares Escareño, coordinadora del programa de micobacteriosis, quien subrayó la importancia de no confundir los síntomas de esta enfermedad con padecimientos respiratorios comunes.

La funcionaria explicó que uno de los principales signos de alarma es la tos con una duración mayor a dos semanas, la cual debe ser evaluada médicamente de inmediato. En estos casos, señaló, es fundamental realizar pruebas específicas para descartar o confirmar tuberculosis.

“Siempre que se tenga tos de más de dos semanas de evolución, es importante realizar una prueba para descartar tuberculosis. Si el paciente no expectora, lo ideal es realizar el diagnóstico mediante el estudio BAAR”, indicó.

El estudio BAAR, que detecta Bacilos Ácido-Alcohol Resistentes, es una de las principales herramientas para identificar la presencia del Mycobacterium tuberculosis. De manera complementaria, también se recurre a estudios radiológicos, los cuales permiten observar alteraciones pulmonares compatibles con la enfermedad.

Cázares Escareño destacó que la respuesta de la población ha sido favorable, lo que ha permitido detectar oportunamente los casos confirmados. No obstante, reiteró que la tuberculosis sigue siendo una enfermedad activa y que, aunque es totalmente curable, puede resultar mortal si no se atiende de manera adecuada y a tiempo.

Los seis casos registrados durante este año se distribuyen en los municipios de Piedras Negras, Nava, Allende y Villa Unión, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica en la región.

Finalmente, recordó que el área de atención para la toma de muestras y realización de estudios opera de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Recomendó que la muestra de flema se recolecte en ayuno; en caso de haber ingerido alimentos, deberá esperarse al menos una hora después del último consumo.