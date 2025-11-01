Confirman tres casos de tuberculosis en Piedras Negras; refuerzan vigilancia

Piedras Negras
/ 1 noviembre 2025
    Confirman tres casos de tuberculosis en Piedras Negras; refuerzan vigilancia
    La supervisión del tratamiento garantiza la toma diaria de medicamentos y evita cepas resistentes. FOTO: AT

La Jurisdicción Sanitaria 1 realiza vigilancia entre los contactos de los pacientes y aplica radiografías para prevenir nuevos contagios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 1 confirmó este jueves la detección de tres casos de tuberculosis en Piedras Negras, lo que motivó un llamado urgente a la población para que acuda a revisión médica ante la presencia de tos prolongada y otros signos de la enfermedad. Las autoridades sanitarias solicitaron particularmente a quienes presenten tos durante dos o más semanas que acudan al Centro de Salud Mundo Nuevo para evaluación oportuna.

La doctora Sayuri Cázares Escareño, responsable del área de micobacteriosis al interior de la dependencia estatal, explicó que uno de los tres casos corresponde a un interno del Cereso varonil de Piedras Negras y los otros dos a personas de la población abierta. Por ello, dicho interno ya fue aislado para evitar un eventual contagio.

La tuberculosis es una infección causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que normalmente afecta los pulmones, aunque también puede involucrar otros órganos del cuerpo. La doctora Cázares Escareño detalló que, además de la tos que se mantiene por al menos dos semanas, otros síntomas frecuentes son fiebre de corta duración, pérdida de peso y sudoración nocturna.

En cuanto al tratamiento, las autoridades indicaron que los pacientes ya están bajo el esquema de terapia supervisada, lo que implica que se les garantice la toma diaria del medicamento y se realicen exámenes de control para valorar su evolución. Esta supervisión es fundamental para asegurar el éxito del tratamiento y evitar la aparición de cepas resistentes. Además, el área de micobacteriosis realiza una búsqueda activa entre los contactos cercanos de los pacientes para identificar posibles contagios y aplicar radiografías como parte de la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades insistieron en la importancia de acudir de inmediato ante la presencia de tos persistente, fiebre o sudoración nocturna, y no desestimar estos signos aun si parecen inofensivos. Recordaron que un diagnóstico temprano permite un tratamiento eficaz y reduce el riesgo de complicaciones o transmisión a otras personas.

La Jurisdicción Sanitaria 1 continuará con el monitoreo de los casos detectados en Piedras Negras y la evaluación de los contactos directos de los afectados, en un esfuerzo por contener esta enfermedad y asegurar la atención adecuada a quienes la padecen.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

