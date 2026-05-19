Conflictos internacionales podrían afectar exportaciones y empleo: Canacintra Piedras Negras

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    Conflictos internacionales podrían afectar exportaciones y empleo: Canacintra Piedras Negras
    Además de las exportaciones, las importaciones representan un factor clave para el funcionamiento de la industria manufacturera, ya que forman parte de las cadenas de suministro utilizadas por numerosas empresas. ARCHIVO

El sector industrial de la Región Norte mantiene especial atención en las importaciones, debido a su importancia para la operación de la industria manufacturera y maquiladora.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El presidente de Canacintra Piedras Negras, Pablo Rafael Covarrubias Gámez, advirtió que los conflictos internacionales y las tensiones comerciales generan incertidumbre en el sector industrial, principalmente por el impacto que podrían tener en las exportaciones y en la economía de la frontera.

Covarrubias Gámez subrayó que gran parte de la estabilidad económica regional depende del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual garantiza el flujo comercial y sostiene la operación de numerosas empresas instaladas en la zona.

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El dirigente empresarial explicó que la preocupación no se limita a las exportaciones, sino también a las importaciones, ya que ambas actividades son fundamentales para el funcionamiento de la industria maquiladora. Recordó que una parte significativa de la mano de obra en la manufactura depende directamente de las exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que cualquier alteración derivada de conflictos internacionales podría repercutir en el empleo y la producción.

“El tema depende mucho del Tratado de Libre Comercio. En nuestra cámara no es tanto el asunto de la exportación como el de la importación”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la región norte de Coahuila mantiene una intensa actividad comercial gracias a la industria de exportación, por lo que consideró esencial preservar la estabilidad de los acuerdos internacionales y las relaciones con Estados Unidos.

Finalmente, reiteró que el sector empresarial se mantiene atento al desarrollo de la situación global y confió en que prevalezcan condiciones favorables para proteger la inversión, el empleo y el crecimiento económico de la frontera.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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