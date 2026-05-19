Conflictos internacionales podrían afectar exportaciones y empleo: Canacintra Piedras Negras

Covarrubias Gámez subrayó que gran parte de la estabilidad económica regional depende del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual garantiza el flujo comercial y sostiene la operación de numerosas empresas instaladas en la zona.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El presidente de Canacintra Piedras Negras, Pablo Rafael Covarrubias Gámez, advirtió que los conflictos internacionales y las tensiones comerciales generan incertidumbre en el sector industrial, principalmente por el impacto que podrían tener en las exportaciones y en la economía de la frontera.

El dirigente empresarial explicó que la preocupación no se limita a las exportaciones, sino también a las importaciones, ya que ambas actividades son fundamentales para el funcionamiento de la industria maquiladora. Recordó que una parte significativa de la mano de obra en la manufactura depende directamente de las exportaciones hacia Estados Unidos, por lo que cualquier alteración derivada de conflictos internacionales podría repercutir en el empleo y la producción.

“El tema depende mucho del Tratado de Libre Comercio. En nuestra cámara no es tanto el asunto de la exportación como el de la importación”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la región norte de Coahuila mantiene una intensa actividad comercial gracias a la industria de exportación, por lo que consideró esencial preservar la estabilidad de los acuerdos internacionales y las relaciones con Estados Unidos.

Finalmente, reiteró que el sector empresarial se mantiene atento al desarrollo de la situación global y confió en que prevalezcan condiciones favorables para proteger la inversión, el empleo y el crecimiento económico de la frontera.