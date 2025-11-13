Consulado de México abrirá este sábado para trámites de pasaporte e INE en Eagle Pass

Piedras Negras
/ 13 noviembre 2025
    Consulado de México abrirá este sábado para trámites de pasaporte e INE en Eagle Pass
    El Consulado de México en Eagle Pass abrirá este sábado para facilitar trámites consulares. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las citas pueden obtenerse por teléfono, WhatsApp o en el portal oficial de la SRE

EAGLE ASS, TX.- Con la intención de facilitar servicios a la comunidad mexicana que no puede acudir entre semana, el Consulado de México en Eagle Pass realizará una jornada sabatina este 15 de noviembre, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, para la atención de trámites de pasaporte, credencial para votar (INE) y matrícula consular.

La sede consular informó que todas las atenciones requieren cita previa, la cual debe gestionarse sin costo a través del número telefónico 1-424-309-0009, por WhatsApp, o en el portal oficial citas.sre.gob.mx.

TE PUEDE INTERESAR: Lleva Ayuntamiento de Torreón servicios y apoyos a Villa California

El personal del consulado destacó que la mayor demanda corresponde al trámite de pasaporte, solicitado principalmente por quienes están en proceso de obtener la visa láser.

Sin embargo, también se registra un crecimiento en las solicitudes de credencial INE y matrícula consular, documentos esenciales para la identificación y la realización de diversas gestiones en Estados Unidos.

La jornada busca agilizar la atención y brindar mayores opciones a trabajadores y familias que requieren regularizar documentos oficiales.

Temas


Consulado
Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Eagle Pass

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo