Consulado de México abrirá este sábado para trámites de pasaporte e INE en Eagle Pass

EAGLE ASS, TX.- Con la intención de facilitar servicios a la comunidad mexicana que no puede acudir entre semana, el Consulado de México en Eagle Pass realizará una jornada sabatina este 15 de noviembre, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, para la atención de trámites de pasaporte, credencial para votar (INE) y matrícula consular.

La sede consular informó que todas las atenciones requieren cita previa, la cual debe gestionarse sin costo a través del número telefónico 1-424-309-0009, por WhatsApp, o en el portal oficial citas.sre.gob.mx.

El personal del consulado destacó que la mayor demanda corresponde al trámite de pasaporte, solicitado principalmente por quienes están en proceso de obtener la visa láser.

Sin embargo, también se registra un crecimiento en las solicitudes de credencial INE y matrícula consular, documentos esenciales para la identificación y la realización de diversas gestiones en Estados Unidos.

La jornada busca agilizar la atención y brindar mayores opciones a trabajadores y familias que requieren regularizar documentos oficiales.