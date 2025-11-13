Lleva Ayuntamiento de Torreón servicios y apoyos a Villa California

Ariel Martínez Mendoza , jefe de Gabinete, informó que esta acción forma parte de las brigadas simultáneas instruidas por el alcalde Román Alberto Cepeda González, cuyo propósito es fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía mediante atención directa y coordinada con el Gobierno del Estado.

TORREÓN, COAH.- La brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” llegó esta semana a la Plaza El Faro , en la colonia Villa California , para acercar a las familias diversos apoyos y servicios de la Administración Municipal de Torreón.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón ofreció asesoría jurídica, expedición de actas de nacimiento, registro civil, apoyo de trabajo social, servicios de óptica y exámenes de la vista. También se realizaron cortes de cabello, un bazar de ropa y actividades recreativas, como juegos de lotería para toda la familia.

Vecinos de la zona destacaron la importancia de estas jornadas, pues les permiten acceder a servicios esenciales sin trasladarse hasta la Presidencia Municipal.

En la brigada participaron además personal de la Dirección de Salud Pública Municipal, Tesorería, SIMAS, Medio Ambiente, IMCE y Atención Ciudadana, que atendió reportes y solicitudes del sector.