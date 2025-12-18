Contra la pared el alcalde Jacobo Rodríguez, acusado ahora de hacer ‘negocios turbios’ con Tania Flores
En los múltiples hechos de corrupción que habría cometido la actual administración nigropetense, que están en vías de ser denunciados, estarían involucrados funcionarios municipales y varias empresas de la familia del edil
El exsecretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Armando Ignacio García Villarreal, anunció que estudia la posibilidad de denunciar formalmente al alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González por una serie de hechos de corrupción.
De este acto jurídico podrían derivar responsabilidades penales para varios funcionarios municipales que habrían actuado en confabulación con el edil.
La denuncia involucraría incluso a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, por su presunta participación en varios “negocios turbios” ligados a las empresas de la familia del presidente municipal nigropetense, señaló.
Sin profundizar en los asuntos que serían motivo de investigación judicial, el también abogado aseguró contar con pruebas para demostrar que el alcalde incurrió en tráfico de influencias, conflicto de intereses, simulación de contratos y otros delitos.
Aseguró que la concretera Arcco es una “empresa fantasma”, a través de la cual un hermano del munícipe realiza las obras públicas que le asigna el municipio —sin previa licitación—, al cual le ha expedido facturas elaboradas en la agencia Ford, propiedad del padre del alcalde, donde la constructora también tiene su domicilio.
Dicha firma “nació en la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra, quien le dio supuesta obra pública a AIKIN, pero que, al paso del tiempo, resultó obra fantasma”, expuso.
García Villarreal, quien funge como asesor y representante legal de tres regidores de Morena y PT, agregó que también se demandará acción penal contra las empresas de la familia del alcalde Carlos Jacobo Rodríguez que intervinieron en la construcción del asilo “Tu Nueva Historia”, donde se invirtieron recursos federales por alrededor de 39 millones de pesos.
En su momento, el regidor del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Hernández, también dio cuenta de la comisión de presuntos delitos cometidos en relación con la ejecución de dicho proyecto, arrepentido de haber votado a favor del mismo, pues supuso que se trataba de una obra de beneficencia.
El Ayuntamiento de Piedras Negras ha canalizado fondos federales por 46 millones de pesos a las firmas EC Design, Aikin y Arcco, cuyos propietarios son el padre, la madre y el tío del alcalde morenista, entre otros parientes suyos, informó Armando Ignacio García.
El exsecretario del Ayuntamiento declaró que se ha podido documentar la asignación, por parte del Municipio de Piedras Negras, de contratos de obra pública a EC Design México SA de CV, propiedad de Edgar Cárdenas Peña, concuño de Efrén Rodríguez González, hermano del presidente municipal.
La firma EC Design México SA de CV se abastece de la concretera Arcco, “compañía fachada”, operada por AIKIN, que a su vez tiene como dueños a Carlos Jacobo Rodríguez Santos, Eufrasio Rodríguez Santos y Anabel González Flores, padres y tío del alcalde.