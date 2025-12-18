Contra la pared el alcalde Jacobo Rodríguez, acusado ahora de hacer ‘negocios turbios’ con Tania Flores

El exsecretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Armando Ignacio García Villarreal, anunció que estudia la posibilidad de denunciar formalmente al alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González por una serie de hechos de corrupción.

De este acto jurídico podrían derivar responsabilidades penales para varios funcionarios municipales que habrían actuado en confabulación con el edil.

La denuncia involucraría incluso a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, por su presunta participación en varios “negocios turbios” ligados a las empresas de la familia del presidente municipal nigropetense, señaló.

Sin profundizar en los asuntos que serían motivo de investigación judicial, el también abogado aseguró contar con pruebas para demostrar que el alcalde incurrió en tráfico de influencias, conflicto de intereses, simulación de contratos y otros delitos.

Aseguró que la concretera Arcco es una “empresa fantasma”, a través de la cual un hermano del munícipe realiza las obras públicas que le asigna el municipio —sin previa licitación—, al cual le ha expedido facturas elaboradas en la agencia Ford, propiedad del padre del alcalde, donde la constructora también tiene su domicilio.