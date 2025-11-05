Crece el tránsito fronterizo entre Piedras Negras y Eagle Pass por auge comercial

Piedras Negras
/ 5 noviembre 2025
    Crece el tránsito fronterizo entre Piedras Negras y Eagle Pass por auge comercial
    Autoridades del Sistema de Puentes reportan un crecimiento sostenido en todos los tipos de cruces fronterizos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El intercambio económico y turístico entre ambas ciudades mantiene en ascenso el tránsito fronterizo

EAGLE PASS, TX.- El dinamismo económico entre Piedras Negras y Eagle Pass continúa fortaleciéndose, reflejado en un incremento generalizado del tránsito por los puentes internacionales que conectan a ambas ciudades.

Según el reporte más reciente del Sistema de Puentes Internacionales de Eagle Pass, octubre cerró con un notable aumento en cruces de vehículos, camiones de carga, autobuses turísticos y peatones.

Durante el mes, se contabilizaron 256 mil 800 vehículos particulares que ingresaron a Piedras Negras, con un promedio diario de 8 mil 300 unidades, cifra que se mantiene en niveles altos respecto al mismo periodo del año pasado.

El transporte de carga mostró un crecimiento destacado, con 32 mil 486 cruces de camiones, lo que representa un aumento del 28 por ciento frente a los 25 mil 270 de octubre de 2024.

También los autobuses turísticos registraron un repunte del 27 por ciento, al pasar de 610 a 777 cruces en el mismo comparativo.

En cuanto al tránsito peatonal, se reportaron 58 mil 898 cruces, frente a los 50 mil 148 del año anterior, reflejando una tendencia constante al alza en todos los tipos de tránsito fronterizo.

Autoridades locales atribuyen este comportamiento al crecimiento del intercambio comercial y al fortalecimiento de la relación económica y social entre ambas comunidades, que mantienen una de las fronteras más activas del norte de México.

Piedras Negras

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

