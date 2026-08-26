Crece la afición por el K-pop en Piedras Negras; buscan reactivar la comunidad local

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Piedras Negras
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    Crece la afición por el K-pop en Piedras Negras; buscan reactivar la comunidad local
    Mariel Lucio y Mar Rodríguez impulsan K Boiler Room para reunir nuevamente a la comunidad K-pop de Piedras Negras. CORTESÍA

La iniciativa K Boiler Room busca reactivar la comunidad aficionada al K-pop en Piedras Negras mediante eventos que promueven la convivencia, el baile y la expresión artística

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En sintonía con el fenómeno cultural que ha posicionado a México como uno de los países de América Latina con mayor consumo de música y cultura surcoreana entre la juventud, las promotoras Mariel Lucio y Mar Rodríguez impulsan en esta ciudad la iniciativa K Boiler Room, un proyecto diseñado para reactivar a la comunidad aficionada al K-pop.

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Las organizadoras señalaron que el interés por esta vertiente artística ha ganado terreno de forma intergeneracional en el municipio. Explicaron que no se trata solo de un gusto musical, sino de un entretenimiento sano que involucra baile, disciplina y expresión artística, sumando la participación de niños, adolescentes, adultos e incluso madres de familia.

Ante la disminución de espacios de convivencia para este sector en los últimos años, el proyecto busca reestructurar la red local de seguidores a través de eventos públicos. Respecto a los prejuicios que giran en torno al género, las promotoras destacaron que la mayoría de las composiciones transmiten mensajes positivos y que el aprendizaje de coreografías fomenta la actividad física y el conocimiento intercultural.

Finalmente, invitaron a los interesados a sumarse a sus plataformas digitales —Ara Company en Instagram y TikTok, y Ara Entertainment en Facebook—, donde anunciarán las fechas de sus próximos encuentros, siendo el K Boiler Room el primero de varios eventos programados para Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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